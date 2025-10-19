Vol au musée du Louvre : qui est Dominique Buffin, en charge de la sécurité de l'établissement ?

Alors qu'un cambriolage a été commis au Louvre, à Paris, et que des bijoux ont été volés, le musée le plus visité au monde a annoncé sa fermeture pour des «raisons exceptionnelles» ce dimanche 19 octobre.

Qui est en charge de la sécurité du musée le plus visité au monde ? Ce dimanche 19 octobre, l'actualité nationale a été marquée par un cambriolage, mais pas n'importe lequel. Effectivement, ce matin, en seulement «sept minutes», des malfaiteurs se sont introduits dans le Louvre, ont dérobé des bijoux «d'une valeur patrimoniale inestimable» et se sont enfuis.

L'établissement est donc fermé temporairement ce dimanche et une enquête, confiée à la Brigade de répression du banditisme, a été ouverte pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs.

Si aucun blessé n'est à déplorer selon la ministre de la Culture Rachida Dati, des questions «devront se poser», a estimé le sénateur communiste Ian Brossat. «Le 16 juin dernier, le musée était fermé plusieurs heures en raison d'une grève des salariés qui alertaient sur le manque de personnel pour assurer la sécurité», s'est-il indigné.

Y a-t-il donc eu un manque de vigilance ? Ou y a-t-il un problème de personnels ? De nombreuses questions se posent depuis ce dimanche matin, dont celle-ci : qui est en charge de la sécurité de l'établissement ?

Première femme à occuper ce poste

Il s'agit de Dominique Buffin. Au musée du Louvre, elle a d'abord été nommée directrice déléguée en mars 2024, six mois plus tard, la quadragénaire devenait directrice de la Direction de l'accueil du public et de la surveillance. Une grande première pour une femme.

Ses missions : gérer l'accueil, la sécurité et la délivrance des titres d'entrées pour le public ainsi qu'assurer la sûreté des collections nationales.

À titre plus personnel, Dominique Buffin supervise près de 950 agents et son périmètre d'action couvre le musée du Louvre, les jardins du Carrousel et des Tuileries.

[#PresseLouvre]#Nomination : Dominique Buffin est nommée Directrice déléguée au sein de la Direction de l’accueil du public et de la surveillance du musée du #Louvre. Elle prendra ses fonctions le 18 mars 2024.



Retrouvez notre communiqué de presse complet 👉… pic.twitter.com/EG1TXMkD3N — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) January 3, 2024

Un début de carrière au ministère de l'Intérieur

Son parcours aurait pu prendre une tout autre tournure. Après des études de droit, Dominique Buffin a hésité entre le métier d'avocat ou celui de policier, explique Le Monde.

Malgré la réticence de ses parents, la jeune femme décrite comme intrépide a préféré rejoindre la police nationale dans les services de renseignement. Elle gravit naturellement les échelons jusqu'à s'orienter vers le secteur culturel dans le domaine de la sûreté et de la gestion de crise.

De 2009 à 2012, elle s'axe davantage vers la culture en travaillant pour l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC). De quoi diriger Dominique Buffin en 2013 vers le ministère de la Culture en qualité de conseillère sûreté des musées de France.

Son adaptation au Musée du Louvre en mars 2024 s'est déroulée de manière express, puisqu'à son arrivée, un événement majeur approchait : les Jeux olympiques de Paris. Si les salles étaient moins bondées durant l'été, le jardin des Tuileries était, à l'inverse, plein à craquer.

Parisiens et touristes se sont empressés d'aller observer la vasque olympique. C'est ainsi qu'après ces six mois sous haute tension, Dominique Buffin a été nommée au Louvre pour protéger le musée de plus visité au monde.