Vents violents : voici les 6 départements maintenus en vigilance orange ce jeudi

Par CNEWS
Publié le

Alors que la tempête balaie toujours le pays, Météo-France a maintenu 6 départements en vigilance orange pour «vents violents» pour ce jeudi 23 octobre.

Le passage de la tempête Benjamin a entraîné de fortes pluies et des vents violents dans son sillage ce jeudi. Météo-France a maintenu 6 départements en vigilance orange pour les vents violents pour la fin de journée.  

Les départements concernés par cette alerte sont : les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse, la Corse du Sud, le Nord, le Pas-de-Calais ainsi que la Somme. 

À noter que les rafales de vent s'abattant sur la Haute-Corse ne dureront que pendant la nuit, laissant place à une journée plus calme pour la journée de vendredi. «Sur le relief et les versants orientaux, les rafales atteignent 130 à 140 km/h.» d'après Météo-France. 

«Sur la région de Porto-Vecchio et la région bastiaise, les rafales sont de l'ordre de 90 à 110 km/h. Le vent diminuera d'intensité vendredi matin sur la Haute-Corse.» 

Les prévisionnistes préconisent la prudence pour les départements concernés. 

vigilance météovents violentsalerte orange

