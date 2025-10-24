Dette : après Fitch, Morningstar DBRS et S&P Global, Moody's va-t-elle aussi sanctionner la France ?

Depuis le 12 septembre, trois agences de notation, Fitch, Morningstar DBRS et S&P Global, ont abaissé la note souveraine de la France. Ce vendredi, une quatrième agence de notation, Moody’s, pourrait être tentée de les imiter en raison de l’instabilité politique et économique qui secoue notre pays.

Une mauvaise nouvelle en perspective pour clore cette semaine. Moody's pourrait devenir vendredi la quatrième agence de notation en un peu plus d'un mois à abaisser la note souveraine française.

Fitch a été la première à changer la France de catégorie, le 12 septembre, en abaissant sa note d'un cran, de AA- (dette de bonne qualité) à A+ (dette de qualité moyenne supérieure), avant d’être rejointe par Morningstar DBRS puis par S&P Global.

Ces trois agences de notation ont mis en avant la «fragmentation politique» du pays pour justifier cette décision, arguant que cette dernière avait des effets négatifs sur l’investissement des ménages et des entreprises, ainsi que sur la croissance et les finances publiques.

Moody's classe actuellement la France Aa3, soit l'équivalent de AA- chez ses concurrentes, avec perspective stable. Elle a déjà prévenu qu'une nouvelle détérioration des finances publiques ou un retour en arrière au sujet de la réforme des retraites seraient «négatifs pour le crédit».

Or, le gouvernement a justement suspendu la réforme des retraites jusqu'en 2027 pour éviter d'être censuré. En outre, le FMI a abaissé la prévision de croissance française pour 2026 de 1,4% à 0,9%, avec des conséquences sur l'envol de la dette et le creusement du déficit public.

«Il serait logique que Moody’s dégrade la note de la France»

«Il serait donc assez logique que Moody’s dégrade la note», a analysé pour l'AFP Eric Dor, le directeur des études économiques à l'IESEG School of Management. Le fait d’abaisser simplement la perspective «serait moins facile à expliquer» et le maintien de la note de la France induirait pour Moody's «une forte perte de crédibilité, et c'est donc moins plausible», selon l'économiste.

Paul Chollet, chef économiste de la salle des marchés du Crédit mutuel Arkéa, a plutôt tendance à miser sur un simple abaissement de perspective, «tout en alertant sur l'incertitude politique forte et la trajectoire des finances publiques inquiétante». La différence entre Moody's et les autres, souligne-t-il, est qu'elle rend son avis à un moment où on a «un gouvernement qui peut tenir quelque temps, surtout si le budget venait à être voté le 31 décembre».

Sébastien Lecornu a promis de ne pas utiliser l'arme du 49.3 pour faire adopter le budget et celui de la Sécurité sociale, ce qui oblige les députés à s'entendre avant la date butoir du 31 décembre sur des textes amendés, pour éviter que le gouvernement ne les fasse passer par ordonnances tels qu'il les a rédigés.

Un appui de la BCE et des atouts stratégiques

Réagissant la semaine dernière à la révision à la baisse de la note de S&P, le ministre de l’Économie et des Finances Roland Lescure avait comparé la décision de l'agence à «un nuage supplémentaire qui s'ajoutait à un bulletin météo déjà assez gris». Il y avait vu «un appel à la lucidité, à la responsabilité», incitant les parlementaires à «voter le budget».

Il avait confirmé l’objectif de ramener le déficit à 5,4% du PIB en 2025, puis à 4,7% en 2026, avec une cible de 3% en 2029, trajectoire que de nombreux économistes, comme Paul Chollet et les agences de notation, ont jugée «optimiste». S&P prévoit pour sa part que la dette publique de la France «atteindra 121% du PIB en 2028, contre 112%» fin 2024.

Paul Chollet a précisé que les marchés traitent actuellement la dette française au niveau d'une note A ou A-, le bas de la fourchette «moyenne supérieure». Néanmoins, ce dernier a listé plusieurs avantages compétitifs permettant à la France de conserver de l’optimisme.

«Certes, il y a un peu de risque français, mais aussi une très grande confiance du marché dans la capacité de la Banque centrale européenne (BCE) à réagir rapidement» si les taux d'intérêt d’un pays venaient à décoller brusquement.

L'économiste a ajouté que, malgré sa situation politique inquiétante, la France conserve des atouts, comme «une démographie encore dynamique, une économie diversifiée, et une technologie de pointe».