Val-d'Oise : un homme mortellement percuté par un train sur la ligne H

Un homme de 50 ans a perdu la vie vendredi soir après avoir été percuté par un train en gare de Mériel (Val-d'Oise).

Un homme de 50 ans a été percuté par un train en arrivant en gare de Mériel, dans le nord-ouest de l’Île-de-France, vers 20h15. Selon les premiers éléments de l’enquête, il n’est pas encore possible de déterminer si l’incident résulte d’un geste volontaire ou d’un accident.

À l’arrivée des secours, la victime était en arrêt cardio-respiratoire. Treize sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR sont intervenus sur place, mais malgré leurs efforts, l’homme n’a pas pu être réanimé et est décédé sur le quai.

Les forces de l’ordre ont procédé à des constatations sur les lieux, et les images de vidéosurveillance seront examinés afin de déterminer l’origine de l’accident. Le conducteur du train, en état de choc, a été pris en charge par les secours.

Une semaine difficile sur la ligne H

La ligne H du Transilien a été interrompue plusieurs heures suite à l’accident. À 22h30, la SNCF signalait un trafic encore ralenti entre Paris Nord et Persan-Beaumont via Valmondois, dans les deux sens.

Cette semaine, la ligne H avait déjà été touchée par des perturbations. Une tornade meurtrière dans le Val-d’Oise, ayant provoqué un décès et huit blessés graves, avait entraîné l’interruption du trafic entre Ermont-Eaubonne et Pontoise jusqu’en milieu d’après-midi, dans les deux sens. Certains passagers avaient même dû descendre sur les voies depuis des trains immobilisés.