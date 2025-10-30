Croissance : le PIB a progressé de 0,5% au 3e trimestre, selon l'Insee

La croissance économique de la France a atteint 0,5% au troisième trimestre 2025 par rapport aux trois mois précédents. Elle dépasse la prévision initiale de l'Insee, à 0,3%.

L'économie française fait mieux qu'attendu au troisième trimestre. D'après une estimation provisoire de l'Institut national de la statistique (Insee), la croissance économique de la France a atteint 0,5% par rapport aux trois mois précédents. Elle a notamment été portée par les exportations.

L'Insee anticipait une croissance de 0,3% entre juillet et septembre, comme au deuxième trimestre, après +0,1% au premier trimestre. La France a donc surperformé par rapport aux prévisions initiales, ce qui laisse penser qu'elle pourrait dépasser la croissance de 0,7% attendue par le gouvernement en 2025.

Le ministre de l'Economie, Roland Lescure, a salué «une performance remarquable». «Malgré les soubresauts politiques et les incertitudes internationales, nos entreprises investissent, exportent et font progresser le pays», a-t-il déclaré.

Le PIB accélère au troisième trimestre 2025 (+0,5 % après +0,3 %)https://t.co/W8XxIvtXSh — Insee (@InseeFr) October 30, 2025

L'économie française a en effet bénéficié d'une accélération des exportations entre juillet et septembre, en particulier dans l'aéronautique. Les importations étant en repli, la contribution du commerce extérieur à la croissance du PIB atteint 0,9 point.

Les investissements se sont redressés (+0,4% après 0,0%), tirés par ceux des entreprises (+0,9%) tandis que les investissements des ménages ont reculé (-0,4%).

La consommation de ces derniers est en revanche en légère hausse (+0,1%), au même rythme que le trimestre précédent. La baisse de la consommation alimentaire est contrebalancée par le rebond de la consommation d'énergie.

Roland Lescure a souligné la nécessité d'adopter rapidement un budget «qui préserve la confiance des entreprises et des ménages» afin de «maintenir cet élan».