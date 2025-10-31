«Rue Vladimir-Kramnik» : pourquoi la rue dédiée à ce célèbre joueur d’échecs est-elle menacée de disparition ?

La mairie d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) a reçu des demandes afin de renommer la rue Vladimir-Kramnik, du nom d'un ancien champion du monde accusé d'avoir contribué à la mort d'un de ses adversaires.

Alors qu'il est courant de nommer des lieux publics d'après des personnalités, cette pratique peut parfois être source de tensions. C'est notamment le cas à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), où le maire (LR) Manuel Aeschlimann a été exhorté à débaptiser la rue Vladimir-Kramnik, ancien champion russe du monde des échecs accusé de harcèlement.

Ce joueur de 50 ans aurait accusé une dizaine d'adversaires de tricherie pendant plusieurs années, sans preuves selon eux, dont Daniel Naroditsky, classé 151e mondial. Après des attaques en continu de 2000 à 2007, le joueur américain a été retrouvé sans vie à son domicile le 19 octobre dernier, à seulement 29 ans.

Bien que les résultats des analyses toxicologiques soient encore attendus, les thèses du suicide et de l'overdose sont évoquées. Magnus Carlsen, numéro 1 mondial, a notamment déclaré après sa disparition : «Vladimir Kramnik s’en est pris à Naroditsky avec une telle violence… la manière dont il l’a fait était horrible. Et puis déjà, personne ne pensait que Naroditsky trichait».

«C’est une procédure qui a des conséquences»

Alors que la Fédération internationale des échecs a ouvert, le 22 octobre dernier, une enquête disciplinaire afin d'analyser «toutes les déclarations publiques pertinentes faites […] avant et après la mort tragique» du défunt joueur, le grand maître David Navara a également confié avoir songé suicide en raison des attaques intempestives de Vladimir Kramnik.

Sur le réseau social X, le maître international d’échecs français Julien Song a publiquement exhorté le maire LR d'Asnières-sur-Seine, Manuel Aeschlimann, à débaptiser la rue Vladimir-Kramnik. «Je vous demande solennellement de retirer le nom de Vladimir Kramnik de l’espace public de votre ville, et de le remplacer par un nom que vous jugerez plus approprié», a-t-il écrit.

Aujourd’hui, j’interpelle @maeschlimann, maire d’Asnières-sur-Seine, qui a inauguré la rue Vladimir Kramnik dans sa ville, en présence de l’intéressé, le 19 mai 2025.



Le 19 octobre 2025, le grand maître Daniel Naroditsky est décédé à l’âge de 29 ans.



Daniel était l’un des… pic.twitter.com/vR6ysg9OGo — Julien Song (@MIJulienSong) October 24, 2025

Contacté par Actu Paris, l'élu a confié vouloir prendre le temps de la réflexion. «Je n'exclue rien. Je n’exclus pas de la débaptiser tout comme je n’exclus pas de la maintenir en l’état», a-t-il affirmé, souhaitant attendre les conclusions de la Fédération internationale des échecs.

En outre, Manuel Aeschlimann a souligné qu'il s'agissait d'une démarche complexe. «C’est une procédure qui a des conséquences, notamment pour tous les habitants, en termes d’adressage administratif, de formalités personnelles. Les gens ont une adresse à la rue Kramnik, donc ça change toutes leurs déclarations, etc., ce n’est pas neutre pour les habitants», a conclu l'édile.

Pourtant, en 2022, la ville a déjà transformé son mail Anatoli-Karpov en avenue de la Paix après que ce grand maître russe d'échecs également a voté en faveur de l’invasion de l’Ukraine décidée par Vladimir Poutine, alors qu'il siégeait à la Douma, le parlement russe.

Asnières-sur-Seine, commune phare des échecs

L'opposition municipale d'Asnières s'était d'ailleurs prononcée contre l'attribution d'une rue à son nom lors du vote du projet en 2017, période où le projet de créer une rue Vladimir-Kramnik avait été voté, lui, sans problème.

De son côté, Vladimir Kramnik a accusé ses détracteurs de mener une «campagne de harcèlement sans précédent, cynique et illégale» contre lui et sa famille.

«Malgré les tensions dans notre relation, j'étais la seule personne dans le monde des échecs à avoir publiquement appelé Daniel à se faire soigner, après avoir constaté sur une vidéo les problèmes de santé manifestes de ce dernier la veille de son décès», a-t-il écrit dans un communiqué sur son compte X, dont la photo de profil est d’ailleurs la photo d’une plaque de la rue à son nom dans la commune française.

«Les tentatives qui ont suivi, immédiatement après sa mort, d'associer directement ce tragique événement à mon nom… franchissent toutes les limites de la morale humaine la plus élémentaire», a ajouté le joueur, précisant que ses avocats préparaient des poursuites civiles et pénales concernant de «fausses accusations» qui ont entraîné des menaces contre lui et sa famille.

La commune d'Asnières-sur-Seine tient une place importante dans le monde des échecs en France, puisque s'y trouvent le siège de la Fédération française de la discipline et le club local, Le Grand Échiquier, compte parmi les meilleurs du pays. Il compte également parmi ses licenciés Maxime Vachier-Lagrave, premier français champion du monde de «blitz», la forme accélérée des échecs classiques.