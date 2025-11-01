Avalanches : 2 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes font face à des risques d'avalanche, ce dimanche 2 novembre. Ils ont tous deux été placés en vigilance jaune par Météo-France.

La saison des avalanches commence. Météo-France appelle à la vigilance dans deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes : la Savoie et la Haute-Savoie, où les risques sont possibles. Ces départements ont été placés en vigilance jaune.

Un épisode pluvieux, débutant ce samedi et finissant ce dimanche dans la matinée, est également à surveiller en Haute-Savoie.

Par ailleurs, 11 départements ont été placés sen vigilance jaune pour des risques de pluie et d'inondation ce dimanche par ailleurs.

Météo-France appelle donc à prendre les précautions nécessaires en cas de déplacements, à pied ou en voiture afin de profiter du week-end sans risques.