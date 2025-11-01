Toute l’actu en direct 24h/24
Orages : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé deux départements de l'Hexagone en vigilance jaune au risque d'orages pour la journée de ce samedi 1er novembre.

Le ciel va gronder pour la Toussaint. Météo-France a placé deux départements de l'ouest du pays en alerte jaune pour des risques d'orages.

Le Finistère et la Manche sont concernés par cette vigilance, active jusqu'à 6h du matin ce samedi 1er novembre.

Sur le même sujet Météo : à quoi s’attendre pour ce week-end de la Toussaint ? Lire

Globalement, le temps sera nuageux, voire pluvieux, sur la plupart de la France ce samedi. Les températures seront fraîches et comprises, en moyenne, entre 14°C et 17°C.

