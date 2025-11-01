Orages : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé deux départements de l'Hexagone en vigilance jaune au risque d'orages pour la journée de ce samedi 1er novembre.

Le ciel va gronder pour la Toussaint. Météo-France a placé deux départements de l'ouest du pays en alerte jaune pour des risques d'orages.

Le Finistère et la Manche sont concernés par cette vigilance, active jusqu'à 6h du matin ce samedi 1er novembre.

Globalement, le temps sera nuageux, voire pluvieux, sur la plupart de la France ce samedi. Les températures seront fraîches et comprises, en moyenne, entre 14°C et 17°C.