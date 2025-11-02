«Elles sont là pour empêcher les crimes» : Valérie Pécresse plaide à son tour pour la vidéoprotection assistée par IA

Valérie Pécresse a réagi aux derniers propos de Laurent Nuñez. Le ministre de l'Intérieur se déclare favorable aux caméras intelligentes, aidées par l'IA pour détecter les comportements à risques, et pour lesquelles la Présidente d'Île-de-France Mobilités a déjà plaidé plusieurs fois.

Bientôt surveillés par des IA ? Ce samedi, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a donné une interview dans Le Parisien, dans lequel il revenait sur le fonctionnement des systèmes de sécurité, largement remis en cause depuis le braquage du Louvre. Au cours de cet entretien, l'ancien haut fonctionnaire a notamment confié être favorable à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les caméras, afin d'aider à détecter les comportements suspects.

Des déclarations auxquelles la présidente du Conseil d'Île-de-France, Valérie Pécresse s'est empêchée de réagir sur X : «Vidéo protection algorithmique, augmentée par l'IA ? Je dis chiche, oui, maintenant ! C'est indispensable pour garantir la sécurité dans les transports, notamment en cas d'agression sexuelle. La vidéo intelligente, qui repère les comportements suspects, permet immédiatement une réaction des forces de sécurité».

Elle poursuit son message en rappelant qu'elle a en effet plaidé auprès des Parlementaires pour que l'IA continue d'être utilisée dans les transports et au quotidien : «Les caméras ne sont pas juste là pour retrouver les agresseurs, elles sont là pour empêcher les crimes», ajoute l'élu LR.

Une augmentation des agressions dans les transports

Le renforcement des systèmes de vidéo-surveillance et de sécurité au sens large dans les transports est aussi une question remise sur le tapis ces derniers temps. En effet, en France, les agressions dans les transports se multiplient : en 2024, 3.374 victimes de violences sexuelles dans les transports en commun ont été enregistrées, soit 6% de plus qu'en 2023, 9% de plus qu'en 2022 et 86% de plus qu'en 2016, précise l'Observatoire de la mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof). Parmi elles, 44% ont été victimes en Île-de-France.

On note toutefois une évolution des réactions des témoins, avec une hausse des interventions. Si seulement 10% des victimes affirmaient avoir été aidées en 2016, ce pourcentage s'élevait désormais à 23% en 2024. Des dispositifs d'aide aux victimes ont également été déployés en plus grand nombre, tel que des numéros d'urgence (3117 et 31177) ou des bornes d'appel sur les quais.