Aube : Gérald Darmanin envisage de rouvrir la célèbre prison de Clairvaux

En visite dans l'Aube ce lundi 3 novembre, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a évoqué la possibilité de rouvrir la célèbre prison de Clairvaux, fermée en 2023.

Vers une renaissance de la maison centrale de Clairvaux ? A l’issue d’une visite sur les lieux, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a indiqué ce lundi qu’il «proposera très rapidement» une rencontre avec les élus locaux de l’Aube afin d’évoquer la possible réouverture de la prison de Clairvaux, fermée en 2023 et désormais désaffectée.

Dans le détail, le garde des Sceaux a précisé qu’il proposera «très rapidement aux élus du territoire de venir à Paris pour tenir une première réunion, pour savoir ce qu’ils sont capables de faire, et également pour nous aider éventuellement à donner un projet». Une nouvelle visite pourrait suivre ensuite, «peut-être en début d’année prochaine (…) pour voir ce que nous pourrions faire».

Clairvaux «est un site carcéral en mauvais état, mais un site carcéral quand même», a justifié le ministre.

Cette ancienne abbaye du XIIe siècle avait été reconvertie en prison sous Napoléon 1er. En 2016, le ministre de la Justice de l’époque, le socialiste Jean-Jacques Urvoas, avait annoncé sa fermeture, en raison de sa vétusté. Une décision qui interroge, selon Gérald Darmanin, alors que «les élus d’un territoire, qui sont les premiers à connaître ce territoire, souhaitent garder une prison, et que nous avons besoin de prisons».

Reste que la réhabilitation d’un tel site nécessiterait «des dizaines et des dizaines de millions d’euros».