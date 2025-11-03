«Ils ont utilisé leur carte de crédit, se sont fait livrer» : la Haut-commissaire à l’enfance veut la liste des acheteurs des poupées à caractère pédocriminel de Shein

Après un signalement à la justice samedi de la DGCCRF sur la vente de «poupées sexuelles d’apparence enfantine» sur le site Shein, la Haut-commissaire à l’Enfance Sarah El-Haïry souhaite obtenir le fichier des acheteurs de ces objets à caractère pédopornographique.

Le scandale ne retombe pas. Après la découverte de la vente de poupées à caractère pédopornographiques par le géant Shein, Sarah El-Haïry, Haut-commissaire à l’Enfance, a annoncé dimanche qu’elle allait convoquer «l’ensemble des grandes plates-formes» de e-commerce pour faire toute la lumière sur cette affaire, y compris sur les acheteurs.

«Je veux comprendre qui a autorisé la vente de ces objets, quels sont les processus qui ont été mis en place, pour que ça ne se reproduise pas, (et) qui sont les fournisseurs parce qu'il y a bien des gens qui produisent ces poupées absolument ignobles», a-t-elle expliqué sur RTL.

Sarah El-Haïri veut aller encore plus loin, évoquant son souhait d’obtenir les fichiers des acheteurs de ces poupées. «Les gens qui ont acheté ces poupées ont utilisé leur carte de crédit, ils se sont fait livrer à leur domicile ou à leur bureau», a-t-elle expliqué, soulignant que «ce ne sont pas des objets pornographiques» mais «des objets pédocriminels».

Et de rappeler que détenir des objets ou des images à caractère pédopornographique «tombe sous le coup de la loi». «On sait que la détention d’images ou d’objets pédocriminels amène à des passages à l’acte», a martelé la Haut-commissaire à l’Enfance.

Une pétition lancée

Sarah El-Haïry n’est pas la seule à être préoccupée par le sujet des acheteurs de ces dites poupées. Mouv’Enfant, association de lutte contre toutes les formes de violences aux enfants, a en effet lancé une pétition adressée à Emmanuel Macron, Sarah El-Haïry et Serge Papin, ministre des Petites et Moyennes entreprises.

«Nous exigeons que des mesures soient mises en place pour identifier et suivre les acheteurs potentiels de ces objets, afin de prévenir tout passage à l’acte», peut-on ainsi lire sur le site de la pétition, qui avait recueilli ce lundi matin un peu plus de 2.600 signatures.

A noter que pour l’heure, aucune date de réunion entre les sites de e-commerce, Sarah El-Haïri et Serge Papin n’a été communiquée.

Pour rappel, samedi la répression des fraudes (DGCCRF) a signalé à la justice la vente de ces poupées sexuelles à l’apparence d’une fillette tenant un ours en peluche dans la main. Les faits ont été transmis au parquet de Paris et l’Arcom tandis que Shein indiquait avoir retiré ces objets de sa plate-forme. Le site a également annoncé avoir lancé une enquête interne.