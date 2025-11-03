Poupées sexuelles : Roland Lescure menace Shein d'interdiction en France en cas de récidive

Le ministre de l'Économie Roland Lescure a menacé ce lundi d'interdire l'accès de Shein en France si dans le futur le géant chinois de l'e-commerce continuait à vendre des poupées sexuelles à caractère pornographique.

Une mise en garde. Ce lundi, Roland Lescure a indiqué que le gouvernement pourrait interdire le géant chinois de l'e-commerce en France s'il vendait à nouveau des poupées sexuelles à caractère pédopornographique.

«Pour des actes terroristes, pour le trafic de stupéfiants et pour des objets pédopornographiques, le gouvernement est en droit de demander l'interdiction de l'accès au marché français», «si on a des comportements répétés ou si les objets en question ne sont pas retirés dans les 24 heures», a concédé ce lundi matin le ministre de l'Économie sur RMC, ajoutant que Shein avait «dépassé les bornes» en commercialisant «des objets horribles sont illégaux».

L'ouverture d'un magasin à Paris vue comme une «provocation»

Roland Lescure a toutefois reconnu que la loi française pouvait être contournée par le recours à un système de type VPN. «La France n'a pas les moyens de lutter contre ça à ce stade», a-t-il regretté. Une polémique qui n'a pas poussé Shein à annuler l'ouverture mercredi de son premier magasin physique pérenne dans l'Hexagone, au Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) de Paris.

«Je suis passé rue de Rivoli ce week-end, et j'ai vu les oriflammes de Shein tout au long de la devanture»: «c'est de la provoc'», a jugé Roland Lescure. En effet, la Répression des fraudes (DGCCRF) a annoncé samedi avoir signalé à la justice la vente de «poupées sexuelles d'apparence enfantine» après avoir constaté leur présence sur le site d'e-commerce.

Pour l'heure, l'Arcom, régulateur de la communication audiovisuelle et numérique, a été saisi.