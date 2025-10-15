Toute l’actu en direct 24h/24
Budget 2026 : le ministre de l'Économie, Roland Lescure, confirme une hausse des impôts de «14 milliards d'euros»

Le patron de Bercy a expliqué que le budget fera «25 milliards d'économies». [Ludovic MARIN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a confirmé ce mercredi une hausse des impôts à hauteur de «14 milliards d’euros» dans le cadre du budget pour 2026.

Invité ce mercredi matin sur RTL, le ministre de l’Économie, Roland Lescure, qui s’est présenté comme le «garant du cadre du budget», a annoncé une hausse des impôts prévue pour 2026 «à hauteur de 14 milliards d’euros». Le patron de Bercy a par ailleurs expliqué que le budget fera «25 milliards d'économies».

Si le ministre n’a pas donné le détail de la hausse des impôts qui sera appliquée dès l’année prochaine, il a notamment assuré que Bercy «se pencherait» sur «une vingtaine» de niches fiscales sur les 474 existantes. Plusieurs «vont disparaître sur plusieurs années», a-t-il confirmé.

Sur le même sujet Sébastien Lecornu : «budget sérieux et fiable», suspension de la réforme des retraites… Ce qu’il faut retenir de la déclaration de politique générale du Premier ministre Lire

Roland Lescure a par ailleurs assuré qu'il fera tout pour faire «respecter les engagements européens» de se trouver «sous les 3%» de déficit du PIB en 2029, «parce qu'en-dessous de 3% on stabilise la dette». Le gouvernement table pour l'heure sur une réduction du déficit à 4,7% du PIB l'an prochain.

