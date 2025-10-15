Budget 2026 : le ministre de l'Économie, Roland Lescure, confirme une hausse des impôts de «14 milliards d'euros»

Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a confirmé ce mercredi une hausse des impôts à hauteur de «14 milliards d’euros» dans le cadre du budget pour 2026.

Invité ce mercredi matin sur RTL, le ministre de l’Économie, Roland Lescure, qui s’est présenté comme le «garant du cadre du budget», a annoncé une hausse des impôts prévue pour 2026 «à hauteur de 14 milliards d’euros». Le patron de Bercy a par ailleurs expliqué que le budget fera «25 milliards d'économies».

Si le ministre n’a pas donné le détail de la hausse des impôts qui sera appliquée dès l’année prochaine, il a notamment assuré que Bercy «se pencherait» sur «une vingtaine» de niches fiscales sur les 474 existantes. Plusieurs «vont disparaître sur plusieurs années», a-t-il confirmé.

Roland Lescure a par ailleurs assuré qu'il fera tout pour faire «respecter les engagements européens» de se trouver «sous les 3%» de déficit du PIB en 2029, «parce qu'en-dessous de 3% on stabilise la dette». Le gouvernement table pour l'heure sur une réduction du déficit à 4,7% du PIB l'an prochain.