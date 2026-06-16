Canicule : voici les régions où des pointes jusqu'à 40 °C sont attendues ce dimanche

Météo-France avertit ce mardi que de nombreuses pointes à 40 °C devraient toucher la France ce dimanche.

Un intense pic de chaleur attendu. Dimanche 21 juin, des températures atteignant les 40 °C dans certaines régions, sont redoutées par Météo France.

Parmi les zones concernées, on retrouve la Poitou-Charentes, le Centre-Val de Loire, l'Île-de-France ou encore la vallée du Rhône. Christelle Robert, prévisionniste à Météo France, déclare qu'«il y a des modélisations qui montrent que des températures pourraient atteindre les 40 °C ponctuellement».

Le mercure montera progressivement dès mercredi avec peut-être la première véritable «vague de chaleur» de l'année 2026, prévoit Météo-France.

Fin mai, le pays avait été frappé par des températures inédites pour le mois.