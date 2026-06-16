Météo-France : un risque d’orages attendu jeudi sur la façade atlantique puis vendredi dans le nord de l’Hexagone

La hausse progressive du mercure annoncée par Météo-France tout au long de la semaine dans l’Hexagone devrait s’accompagner d’orages sur la façade atlantique ce jeudi, puis sur une large partie de la moitié nord du pays ce vendredi.

Un risque orageux important en lien avec les températures caniculaires attendues dans le pays cette semaine. Météo-France a anticipé un risque d’orages plus conséquent sur la façade atlantique ce jeudi puis dans la moitié nord du pays ce vendredi.

Dans le détail, les régions de Bretagne, des Pays de la Loire, de la Normandie et de la Nouvelle-Aquitaine seront particulièrement surveillées ce jeudi avec un risque d’orages jugé «faible», soit avec une probabilité inférieure à 30 %.

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«Il existe un risque d’orages isolés mais potentiellement forts sur l’ouest et le nord-ouest du pays. Des orages sont notamment attendus à Biarritz, Bordeaux, Rennes, Rouen, Amiens, Tours, Paris, Limoges et Tarbes», a précisé Météo-France.

Dès vendredi, le même risque orageux devrait se déplacer vers le nord-est avec des régions comme la Normandie, les Hauts-de-France, l’Île-de-France et le Grand Est qui seront susceptibles d’être touchées par des orages.

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«Des orages, parfois forts, pourraient survenir sur le nord du pays» ce vendredi, selon l’organisme météorologique de référence.