Trafic de drogue : les nouvelles méthodes des narcotrafiquants

Les forces de l'ordre ont récemment mis la main sur 170 kilos de cannabis, ainsi que des pistolets automatiques et de l'argent liquide, entre Cannes et Beausoleil (Alpes-Maritimes), entraînant l'interpellation de plusieurs individus. Plus surprenant, ce point de deal favorisait la livraison à domicile.

Vers un regain des livraisons de drogue directement au domicile du consommateur ? À l'occasion d'un récent vaste coup de filet dans les Alpes-Maritimes, durant lequel les policiers ont découvert pas moins de 170 kilos de cannabis, des armes et de l'argent liquide, les agents ont noté que les trafiquants s'occupaient également de la livraison.

En effet, ces derniers ont remonté plusieurs comptes sur les réseaux sociaux sur lesquels ces derniers géraient leurs transactions.

«C'est une tendance en pleine explosion, les acheteurs et les vendeurs prennent contact sur les réseaux sociaux et la livraison se fait directement à domicile», a noté Guillaume Plaidy, commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Cannes, auprès de CNEWS.

Un mode opératoire qui se répand

Un peu partout sur le territoire, la livraison à domicile se développe. C'est notamment le cas à Poissy, dans les Yvelines, où un point de deal identifié s'était largement concentré sur les échanges en direct, chez le consommateur.

«Il y avait une véritable entreprise derrière cela. Les personnes se sont adaptées à la réalité du terrain. Ils ont conquis les réseaux sociaux», a indiqué Axel Ronde, secrétaire général adjoint et porte-parole du syndicat CFTC-Police.

Les autorités craignent que ce modèle se pérennise dans le temps, et réduise le champs d'action des policiers, par rapport aux points de deal classique.