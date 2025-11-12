La CFDT a salué une «excellente nouvelle» et s'est félicitée «du premier coup d’arrêt donné» à la réforme des retraites, après sa «suspension» votée largement par les députés mercredi soir, tandis que la CGT continue de réclamer son abrogation.
Intégrée au budget de la Sécurité sociale, la «suspension» a été approuvée par 255 voix contre 146 à l'Assemblée nationale, deux ans après l'entrée en vigueur d'un texte adopté sans vote en dépit d'une mobilisation syndicale historique.
Les députés ont largement repoussé mercredi le gel des pensions de retraite et des minima sociaux, mesure d'économie figurant au projet de budget de la Sécurité sociale, contre l'avis du gouvernement qui espérait faire adopter une version mieux ciblée.
L'Assemblée nationale a supprimé par 308 voix contre 99 la mesure, qui prévoit dans sa version initiale un "gel de l'ensemble des retraites de base" en 2026 ainsi qu'un gel des prestations sociales comme les allocations familiales. L'essentiel de la gauche, de l'alliance RN-UDR et des députés LR ont voté pour effacer la mesure.
L'Assemblée nationale a adopté la suspension de la réforme des retraites. Dans le détail, 401 suffrages ont été exprimés avec un total de 255 voix pour et de 146 voix contre.
Laurent Wauquiez : «La France qui travaille est trop souvent oubliée dans cet Hémicycle» pic.twitter.com/iCk6ddAzG9
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Mathilde Panot : «Nous voterons contre le décalage de la retraite à 64 ans» pic.twitter.com/Bz1o4bkgIp
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Gabriel Attal : «La suspension de la réforme des retraites ne sera pas une bonne nouvelle pour l’économie française» pic.twitter.com/mRkGPxAjL3
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L'amendement qui vise à mettre sur pause la réforme des retraites sera examiné ce mercredi 12 novembre à l'Assemblée. Cette suspension pourrait entraîner des changements pour certains Français.
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Plusieurs personnalités de droite ont dénoncé ce mercredi la suspension de la réforme des retraites, examinée ce mercredi à l’Assemblée nationale. Ces élus y voient un retour en arrière, appelant à supprimer cette mesure.
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Le groupe RN utilise aujourd'hui son droit de tirage pour lancer une commission d'enquête pour faire la lumière sur les comptes de la Sécurité sociale que la Cour des comptes refuse de certifier.
Parce que les Français sont attachés à la solidarité nationale, à leur système de…
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La présidente des députés RN Marine Le Pen a confirmé ce mercredi que son groupe à l’Assemblée nationale voterait en faveur de la suspension de la réforme des retraites, examinée dans l’après-midi au Palais-Bourbon. «Je vais voter pour, comme tous les députés RN», a-t-elle déclaré.
Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a annoncé, ce mercredi 12 novembre, une journée de mobilisation le 2 décembre pour que le gouvernement «revoit sa copie» sur le budget qui comporte «une série d'horreurs», selon elle.
L'élargissement de la suspension de la réforme des retraites, notamment aux carrières longues, coûtera 200 millions d'euros en 2026 et 500 millions en 2027, selon l'amendement déposée mercredi matin par le gouvernement et consulté par l'AFP.