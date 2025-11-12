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En directBudget de la Sécu : les syndicats saluent la suspension de la réforme des retraites par les députés

[REUTERS/Sarah Meyssonnier]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
La suspension de la réforme des retraites, réclamée par le Parti socialiste pour ne pas censurer le gouvernement de Sébastien Lecornu, sera débattue, ce mercredi à partir de 15h, à l’Assemblée nationale. Suivez notre direct.
Les syndicat saluent la suspension de la réforme des retraites

La CFDT a salué une «excellente nouvelle» et s'est félicitée «du premier coup d’arrêt donné» à la réforme des retraites, après sa «suspension» votée largement par les députés mercredi soir, tandis que la CGT continue de réclamer son abrogation. 

Intégrée au budget de la Sécurité sociale, la «suspension» a été approuvée par 255 voix contre 146 à l'Assemblée nationale, deux ans après l'entrée en vigueur d'un texte adopté sans vote en dépit d'une mobilisation syndicale historique.

Alerte
L'Assemblée nationale rejette largement le gel des pensions de retraites et des minima sociaux

Les députés ont largement repoussé mercredi le gel des pensions de retraite et des minima sociaux, mesure d'économie figurant au projet de budget de la Sécurité sociale, contre l'avis du gouvernement qui espérait faire adopter une version mieux ciblée. 

L'Assemblée nationale a supprimé par 308 voix contre 99 la mesure, qui prévoit dans sa version initiale un "gel de l'ensemble des retraites de base" en 2026 ainsi qu'un gel des prestations sociales comme les allocations familiales. L'essentiel de la gauche, de l'alliance RN-UDR et des députés LR ont voté pour effacer la mesure.

Alerte
Les députés approuvent la suspension de la réforme des retraites

L'Assemblée nationale a adopté la suspension de la réforme des retraites. Dans le détail, 401 suffrages ont été exprimés avec un total de 255 voix pour et de 146 voix contre. 

Déclaration
Laurent Wauquiez : «La France qui travaille est trop souvent oubliée dans cet Hémicycle»
Déclaration
Mathilde Panot : «Nous voterons contre le décalage de la retraite à 64 ans»
Déclaration
Gabriel Attal : «La suspension de la réforme des retraites ne sera pas une bonne nouvelle pour l’économie française»
Suspension de la réforme des retraites : voici à quel âge et avec quelle durée de cotisation vous pourriez partir

L'amendement qui vise à mettre sur pause la réforme des retraites sera examiné ce mercredi 12 novembre à l'Assemblée. Cette suspension pourrait entraîner des changements pour certains Français.

Retrouvez la suite de notre article ici.

«Jour funeste», «déraisonnable», la droite tacle à la suspension de la réforme des retraites

Plusieurs personnalités de droite ont dénoncé ce mercredi la suspension de la réforme des retraites, examinée ce mercredi à l’Assemblée nationale. Ces élus y voient un retour en arrière, appelant à supprimer cette mesure.

Retrouvez la suite de notre article ici.

Sur les réseaux
Le groupe RN va «lancer une commission d'enquête» sur les comptes de la Sécurité sociale, annonce Marine Le Pen
Déclaration
Marine Le Pen : «Je vais voter pour, comme tous les députés RN»

La présidente des députés RN Marine Le Pen a confirmé ce mercredi que son groupe à l’Assemblée nationale voterait en faveur de la suspension de la réforme des retraites, examinée dans l’après-midi au Palais-Bourbon. «Je vais voter pour, comme tous les députés RN», a-t-elle déclaré. 

Alerte
La CGT prévoit une journée de mobilisation le 2 décembre

Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a annoncé, ce mercredi 12 novembre, une journée de mobilisation le 2 décembre pour que le gouvernement «revoit sa copie» sur le budget qui comporte «une série d'horreurs», selon elle.

L'élargissement de la suspension de la réforme des retraites coûtera 200 millions d'euros en 2026 et 500 millions en 2027

L'élargissement de la suspension de la réforme des retraites, notamment aux carrières longues, coûtera 200 millions d'euros en 2026 et 500 millions en 2027, selon l'amendement déposée mercredi matin par le gouvernement et consulté par l'AFP.

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