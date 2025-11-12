Les syndicat saluent la suspension de la réforme des retraites

La CFDT a salué une «excellente nouvelle» et s'est félicitée «du premier coup d’arrêt donné» à la réforme des retraites, après sa «suspension» votée largement par les députés mercredi soir, tandis que la CGT continue de réclamer son abrogation.

Intégrée au budget de la Sécurité sociale, la «suspension» a été approuvée par 255 voix contre 146 à l'Assemblée nationale, deux ans après l'entrée en vigueur d'un texte adopté sans vote en dépit d'une mobilisation syndicale historique.