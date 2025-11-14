«Bonjour la France, je reviens, on va gagner !» : après un an de prison en Algérie, Boualem Sansal espère être à Paris vendredi ou samedi

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal gracié par l'Algérie après l'intervention du président allemand, Frank-Walter Steinmeier, espère retrouver le sol français vendredi ou samedi, a indiqué jeudi le prix Goncourt 2024 Kamel Daoud avec qui il a eu une conversation téléphonique.

Libre. Tout juste arrivé en Allemagne après un emprisonnement d’un an en Algérie, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, gracié mercredi par Abdelmadjid Tebboune, a annoncé qu'il serait très rapidement de retour en France.

Dans un entretien avec l’auteur Kamel Daoud, publié par l’hebdomadaire Le Point, Boualem Sansal révèle aller «plutôt bien, je suis costaud […] Je ne vais pas être détruit par une petite année de prison ». Et d’ajouter «mon agenda n’est pas consolidé, car il y a le côté politique qui passe avant, mais je vais être à Paris demain [vendredi, N.D.L.R.] ou dans deux jours…».

Des conditions d'isolement extrêmes

L’auteur des livres «Le Serment des barbares» et «Le Village de l’Allemand» a également évoqué les conditions de son emprisonnement, marquées par l'isolement. «J'étais comme coupé du monde, sauf les visites de Naziha (son épouse, ndlr)», a-t-il expliqué. «J'étais dans un quartier de très haute sécurité. Je n'avais pas vraiment le droit de parler souvent aux autres prisonniers», a-t-il ajouté.

Hospitalisé en Allemagne, Boualem Sansal a lancé «Bonjour la France, Boualem revient. On va gagner !», a-t-il dit. Il espère que «les relations entre la France et l’Algérie vont évoluer grâce à l’Allemagne et à notre diplomatie. J’ai bon espoir. On m’a raconté un peu les dessous des négociations. Il y a une jonction astrale qui est bonne […]».