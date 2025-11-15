Violences faites aux enfants et aux adolescents : des manifestations partout en France ce samedi

Des manifestations sont organisées ce samedi 15 novembre dans toute la France pour protester contre les violences faites aux enfants et aux adolescents. Près de 40 rassemblements sont prévus sur l’ensemble du territoire.

C’est un fléau qui secoue le pays : un mineur est agressé ou violé toutes les trois minutes en France en 2025, selon les derniers chiffres des associations qui militent contre les violences faites aux enfants et aux adolescents. Face à ce terrible constat, près de 40 rassemblements sont organisés ce samedi 15 novembre partout en France pour réclamer des moyens et une véritable politique de protection de la jeunesse.

«Infanticide, inceste, pédocriminalité, cyberpédocriminalité, exploitation sexuelle, mutilation sexuelle, thérapie de conversion, maltraitance, mariage forcé, violence éducative ordinaire, violences intrafamiliales et institutionnelles, discriminations multiples... Les formes de violences sont innombrables en France et dans le monde», note le collectif enfantiste, un collectif d'activistes contre les violences faites aux enfants et ados.

«Cette oppression a un nom : l’adultisme. Un système qui place les adultes au-dessus des enfants, nie leurs droits, leurs besoins et leurs voix, et produit des violations extrêmes de leurs droits fondamentaux, jusqu’à nier leur existence même. À la maison, à l’école, à l’hôpital, dans le sport, les loisirs, sur Internet, dans les foyers sociaux, les institutions, les églises et tous les lieux de culte : aucun lieu n’est sûr», précise l’association.

440 agressions par jour en 2025

En France, une «jeune personne» est violée ou agressée toutes les 3 minutes, soit 440 agressions par jour. Pourtant seules «3% des plaintes aboutissent à une condamnation», et «à peine 1% dans les cas d’inceste», qui demeure massif et silencieux, ajoute l’association. «Les enfants et ados en situation de handicap, racisés, placés, LGBTQIA+, trans, intersexes ou mineurs isolés sont en première ligne», rappelle le collectif.

«Nous, collectifs, associations, syndicats, professionnels, militants et victimes, appelons à une manifestation nationale le samedi 15 novembre à 14h, partout en France. Exigeons une France qui considère et écoute sa jeunesse et qui mette en œuvre de véritables politiques publiques pour l’enfance», peut-on lire sur le site du collectif.

Liste des rassemblements