80 ans de l'Unesco : combien de sites français sont classés au patrimoine mondial ?

Fondée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’Unesco célèbre ses 80 ans ce dimanche. Elle entretient un lien particulier avec la France, État fondateur et 4e pays avec le plus grand nombre de sites protégés.

L'Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a été créée avec pour objectif de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité. Elle est principalement connue pour sa liste de sites protégés au «Patrimoine mondial», créée en 1978. La France a fait partie des vingt premiers pays signataires de l'Acte constitutif en 1946, et accueille son siège à Paris.

Sur les 1.248 biens recensés dans le monde, 580 se situent en Europe. La France est le 4e pays en termes de nombre de sites avec 54, derrière l’Italie (61), la Chine (60) et l’Allemagne (55). L’Occitanie est la région qui en compte le plus avec 10.

L'Histoire de France à travers son patrimoine

Des villes du pays sont inscrites sur la liste pour un ensemble de lieux : Paris et ses rives de Seine, Nice, Bordeaux et son port, Strasbourg, Le Havre ou encore Provins sont classées pour leur richesse culturelle.

Parmi les sites les plus connus, le Mont-Saint-Michel et le Palais de Versailles ont été intégrés à la liste dès le début, avec la cathédrale de Chartres. La grotte de Lascaux a été intégrée dans un ensemble de 15 grottes en Dordogne. La basilique de Vézelay complète ces cinq premiers sites français inscrits.

La liste illustre l’Histoire du pays : la Préhistoire avec les mégalithes de Carnac, l’Antiquité et ses sites romains de Nîmes, Arles et Orange, le Moyen-Âge pour les cathédrales (Reims, Amiens), la Renaissance avec les fortifications de Vauban, et la période contemporaine symbolisée par les sites funéraires de la Première Guerre mondiale.

La liste de l’Unesco compte également 7 sites naturels, classées pour leur caractère unique et la richesse de leur biodiversité. Le seul site en Corse en est un, le Golfe de Porto.

Quatre des six sites d’Outre-mer sont naturels, dont le plus grand, les Terres et mers australes françaises (166 millions d’hectares). Les Pitons de la Réunion, la Montagne Pelée en Martinique et les lagons de Nouvelle-Calédonie sont classés au patrimoine mondial.