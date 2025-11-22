Vigilance neige-verglas : la vitesse abaissée de 20 km/h sur les routes ce soir en Île-de-France 

Ce week-end des 22 et 23 novembre, toute l’Île-de-France a été placée en vigilance orange neige et verglas. Le ministre des Transports a annoncé une réduction de 20 km/h des vitesses autorisées sur l’ensemble du réseau routier francilien. De son côté, la RATP a activé ses mesures hivernales afin de garantir la continuité du service.

Toute l’Île-de-France a été placée en vigilance orange neige et verglas pour ce samedi 22 novembre et dimanche 23 novembre. Selon Météo-France, si le temps est resté sec en début de journée, un changement est attendu dès la soirée.

Des chutes de neige pourraient toucher Paris et sa grande banlieue vers 20h. Même si la neige ne devrait pas tenir au sol, les chaussées pourraient devenir glissantes, nécessitant une vigilance accrue.

Ainsi, «le préfet de police a décidé, en lien avec nos services, de réduire de 20 km/h la vitesse autorisée sur l’ensemble de l’Île-de-France, ainsi que d’interdire le dépassement pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes», a annoncé Philippe Tabarot, ministre des Transports. Une mesure qui s’applique pour les journées des samedi 22 et dimanche 23 novembre.

Le ministre invite par ailleurs les Franciliens à «reporter tout déplacement non indispensable» et à «équiper leurs véhicules» si le trajet ne peut être évité.

Les conditions de circulation peuvent être suivies en direct sur les sites de Bison Futé et de Sytadin (Île-de-France).

Perturbations dans les transports

De son côté, la RATP a annoncé avoir activé ses mesures hivernales afin de garantir la continuité du service.

Pour l’heure, aucune ligne de métro ou de RER n’est impactée. L’entreprise appelle toutefois les voyageurs à rester vigilants et précise que toute perturbation sera signalée immédiatement sur X et sur les applications de transports en commun.

[#VigilanceOrange] neige-verglas 🟠❄️ en Île de France. La #RATP active les mesures hivernales pour permettre la continuité du service :



1⃣ Des trains et trams circuleront cette nuit, hors service voyageurs, afin d’éviter le gel des installations.



2⃣ Pour prévenir tout accident… — RATP Group (@RATPgroup) November 22, 2025

Par ailleurs, des trains circuleront à vide toute la nuit pour éviter le gel des installations. Des agents d’exploitation ont également été mobilisés pour saler et sabler les quais, les escaliers et les abords des stations.

Enfin, la RATP déconseille de compter sur les lignes de bus, susceptibles d’être rapidement perturbées en cas de neige ou de fortes baisses de température.