Marseille : un jeune homme tué par balle près de la gare Saint-Charles

À Marseille, près de la gare Saint-Charles, un jeune homme a été tué par balle moins de dix jours après le meurtre de Mehdi Kessaci, le frère d'un militant écologiste engagé contre le narcotrafic dans la cité phocéenne.

Un nouveau drame à Marseille. Alors que plusieurs règlements de comptes ont été déplorés ces dernières semaines dans la cité phocéenne, un homme a été tué ce mercredi 26 novembre aux alentours de 18h près de la gare Saint-Charles. Les circonstances du meurtre sont toujours inconnues à ce stade.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les marins-pompiers de Marseille ont été appelés à 18h dans le troisième arrondissement de la ville, dans le quartier populaire de Saint-Lazare, proche de la gare Saint-Charles, pour un homme d'une vingtaine d'années blessé par balle.

Malgré les tentatives de réanimation, le jeune homme est décédé sur place, ont ajouté les pompiers, confirmant les informations d'une source policière. Les circonstances de ce meurtre n'étaient pas encore établies ce mercredi soir et notamment son lien éventuel avec le trafic de drogues.

15 meurtres liés au trafic de drogue

La deuxième ville de France a enterré une semaine plus tôt, mardi 18 novembre, Mehdi Kessaci, le frère d'un militant engagé contre le narcotrafic, Amine Kessaci, abattu en plein jour devant une pharmacie par deux hommes à moto.

Selon un décompte de l'AFP, quinze personnes ont perdu la vie dans des homicides liés au trafic de drogue depuis le début de l'année dans les Bouches-du-Rhône.