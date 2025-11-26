Notre-Dame de Paris : la cathédrale a accueilli 11 millions de visiteurs depuis sa réouverture, un record

Depuis sa réouverture en décembre 2024, Notre-Dame a vu affluer 11 millions de visiteurs. Un afflux inédit mais qui pousse l’archiprêtre Olivier Ribadeau-Dumas à appeler à la vigilance pour préserver le caractère spirituel du lieu.

Près de 11 millions de personnes ont eu la chance de pouvoir admirer de nouveau la cathédrale Notre-Dame de Paris depuis sa réouverture le 7 décembre 2024. Le chiffre a été avancé par Olivier Ribadeau-Dumas, recteur-archiprêtre de la cathédrale, lors d’une conférence de presse donnée ce 26 novembre.

Sur le parvis, l’ecclésiastique a évoqué «un moment important après un chantier extraordinaire». Il a rappelé, avec une fierté tranquille, que « Notre-Dame de Paris a retrouvé sa mission, sa vocation ».

En un an, le monument a accueilli 1.600 célébrations et 650 pèlerinages, une pratique qui n’existait pas avant l’incendie et qui s’est installée naturellement dans la vie du lieu.

Préserver une atmosphère de prière

Ribadeau-Dumas, en revanche, s’est montré plus prudent concernant la fréquentation touristique. Le recteur a reconnu que le nombre de visiteurs «est bon», mais qu’il ne cherche pas à faire exploser les compteurs.

«Je ne souhaite pas aller plus loin que ça», a-t-il indiqué, rappelant que sa priorité reste de préserver une «atmosphère de prière», intacte depuis la réouverture.