«Pas un gramme de shit» : Gérald Darmanin annonce des contrôles massifs dans toutes les prisons d’ici au 31 décembre

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé ce mercredi la mise en place de contrôles «massifs» dans toutes les prisons françaises d’ici au 31 décembre. Une décision qui s’inscrit dans un plan de fouille plus général dans l’ensemble des établissements pénitentiaires.

Mettre un terme à une forme de «naïveté». Invité sur RTL ce mercredi, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé l’organisation, d’ici au 31 décembre, de «contrôles massifs» dans tous les établissements pénitentiaires.

Le garde des Sceaux entend ainsi lutter contre la présence de téléphones dans les prisons, mais aussi de drogue. «Il ne doit pas y avoir un gramme de shit ou un téléphone dans une prison», a-t-il déclaré.

Prison : "Toutes les cellules seront fouillées d'ici le 31 décembre, c'est un enjeu national qu'il n'y ait pas de téléphones portables dans les prisons"@GDarmanin dans #RTLMatin avec @ThomasSottopic.twitter.com/jVfUbex6wj — RTL France (@RTLFrance) November 26, 2025

Par cette «opération massive», baptisée «fouilles XXL», visant à lutter contre les narcotrafiquants qui poursuivent leurs activités en milieu carcéral grâce à leur téléphone. Ces fouilles «consistent à décourager les activités notamment liées au narcotrafic», a écrit le ministre dans la circulaire datée de mardi transmise à l'administration pénitentiaire.

200 agents pénitentiaires ce mardi à Nanterre

Ce mardi, une opération s’est déroulée dans la maison d’arrêt de Nanterre (Hauts-de-Seine). Ainsi, 200 agents pénitentiaires et de la police étaient mobilisés. Au total, 70 téléphones portables ont été saisis, ainsi que des clés UBS, des cartes SIM et «quelques dizaines de grammes de drogue».

Le garde des Sceaux a également affiché sa volonté de revoir les règles d’application des peines en matière de criminalité organisée. Celui-ci a souhaité, comme matière de terrorisme, «un droit spécifique et un juge d'application spécialisé qui connaît parfaitement les profils dangereux». Une proposition de loi allant dans ce sens devrait ainsi être présenté au Parlement «en début d’année prochaine».