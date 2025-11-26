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Sondage : 79% des Français veulent suspendre l'excuse de minorité pour les mineurs auteurs de crimes graves

Définitivement adoptée par le Parlement en mai dernier, une proposition de loi portée par Gabriel Attal suggère justement d'atténuer le principe de l'excuse de minorité. [Valentine CHAPUIS / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Selon un sondage de l'Institut CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce mercredi 26 novembre, 79% des Français veulent suspendre l'excuse de minorité pour les mineurs auteurs de crimes graves.

L'excuse de minorité dans le viseur des Français. À la question : «Faut-il suspendre l’excuse de minorité pour les mineurs qui participent à des crimes graves (violences physiques, homicides) », un sondage de l'Institut CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, révèle que plus de trois-quarts (79%) ont répondu «oui». Ce sondage est dévoilé à l'occasion de la nouvelle émission de CNEWS La France en Face, ce mercredi soir à 21h, avec pour invité Gabriel Attal.

Dans le détail, les hommes (81%) ont davantage estimé qu'il était nécessaire de suspendre l’excuse de minorité pour les mineurs qui participent à des crimes graves que les femmes (77%). Ce sont les Français âgés entre 25 et 49 ans qui sont le plus favorable à cette suspension, avec respectivement une part de 85% et 84%.

A l'inverse, les plus jeunes, âgés de 18 à 24, sont largement moins emballés par cette proposition puisqu'ils sont seulement 52% à répondre «oui».

Une certaine différence se révèle également au niveau des catégories socioprofessionnelles : 84% des CSP+ sont pour la suspension de l’excuse de minorité pour les mineurs qui participent à des crimes graves, contre 77% des CSP-  et des inactifs.

LES ÉLECTEURS DES RÉPUBLICAINS QUASI-UNANIMES

En fonction des affinités politiques des personnes sondées, les opinions divergent. A gauche, ils sont 73% à avoir répondu «oui» à la question, un pourcentage qui tombe même 68% chez les écologistes. Du côté de La France Insoumise et du Parti Socialiste, les scores sont assez proches, avec respectivement 72% et 75% d'interrogés convaincus des bienfaits d'une suspension de l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent à des crimes graves.

Pour la majorité présidentielle, le «oui» monte à 82%. À droite, une quasi-unanimité est affichée, avec 93% des sondés qui ont voté en faveur d'une suspension, dont 94% chez Les Républicains. Enfin, pour les électeurs du Rassemblement national et de Reconquête, le pourcentage descend à 78% des interrogés favorables à la suspension.

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Définitivement adoptée par le Parlement en mai dernier, une proposition de loi portée par Gabriel Attal suggère justement d'atténuer le principe de l'excuse de minorité. Elle a ensuite largement été censurée par le Conseil constitutionnel.

* Sondage réalisé entre les 24 et 25 novembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.

SondageCrimesMineur

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