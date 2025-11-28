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Insee : les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% sur un an en novembre

Selon l'Insee, les prix de l'alimentation progressent de 1,4%. [©Adobe Stock]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Selon les estimations provisoires de l’Insee publiées ce vendredi 28 novembre, les prix à la consommation ont augmenté en France de 0,9% sur un an en novembre.

Une mauvaise nouvelle pour le portefeuille. Les prix à la consommation ont augmenté en France de 0,9% sur un an en novembre, comme en octobre, selon une estimation provisoire de l'Insee publiée ce vendredi.

Cette stabilité de l'inflation s'explique «par un ralentissement des prix des services» et par une «diminution plus soutenue des prix des produits manufacturés», a précisé l’Insee dans un communiqué.

Dans le détail, les prix des services ont augmenté de 2,2% en novembre, après une hausse de 2,4% en octobre, «tirés à la baisse par les services de communication». La hausse des prix du tabac s'est stabilisée à 4,1%, comme en septembre et octobre.

Une baisse des prix de l’énergie

En parallèle, les prix de l'énergie baissent de 4,6%, à un rythme un peu moins soutenu qu'en octobre (-5,6%) tandis que les prix de l'alimentation progressent de 1,4%, contre 1,3% en septembre, malgré l'accélération de la baisse des prix des produits frais (-2,8%, contre -2,2% en octobre).

Sur un mois, les prix à la consommation se replient de 0,1 % en novembre, après une hausse de 0,1 % en octobre, en raison de la baisse «des prix des services, notamment ceux des services de transports et des services de communication, et dans une moindre mesure de la baisse des prix des produits manufacturés».

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L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons au niveau européen, a augmenté de 0,8% en novembre par rapport au même mois un an plus tôt. Comparé au mois d'octobre, il se replie de 0,2%.

INSEEPrixconsommationinflationpouvoir d'achat

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