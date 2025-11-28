Natalité : la crise se poursuit en France, les naissances en chute par rapport à 2024

Le nombre de naissances est toujours en baisse en France. L'Insee vient de publier ce vendredi son étude sur la natalité au sein de l'ensemble du territoire français.

Un «réarmement démographique» en berne. L'Insee a publié vendredi 28 novembre son rapport mensuel de la natalité en France. Un bilan toujours en baisse, à l'instar du reste de l'année. Malgré les 55.165 naissances sur le territoire en octobre 2025, la France enregistre une diminution de 3.6% par rapport à octobre 2024.

Avec 1.780 naissances en moyenne par jour, la natalité quotidienne diminue de 2.3% par rapport à la période janvier-octobre 2024. Toutes les régions de France confirment cette baisse en dehors des Pays de la Loire (+0.1%), La Réunion (+1.0%) et à Mayotte (+1.9%).

Un record datant de 1945

Tandis que le discours d'Emmanuel Macron de janvier 2024 où il abordait la nécessité d'un «réarmement démographique», les maternités n'observent pas de hausse depuis 2021.

Les chiffres de 2025 sont encore en diminution et inquiètent. En effet, c'est la première fois depuis 1945 que le nombre de naissances cumulées est inférieur au nombre de morts sur une année. Une situation qui n'a jamais été recensée depuis 80 ans. Un nouveau bilan négatif qui s'ajoute à une chute de la natalité de près de 20% depuis 2010 en France.

Pourtant, la natalité reste l'un des aspects les plus importants du gouvernement puisque le Sénat a adopté, ce lundi 24 novembre, la création d'un nouveau congé de naissance. Il s'ajoutera aux congés de maternité et de paternité déjà mis en place et pourra permettre aux nouveaux parents de prendre deux mois supplémentaires.