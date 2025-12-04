Lors d’une prise de parole dans l’Hémicycle, Sébastien Lecornu a tenu à faire «un point d’étape» sur l’examen du projet de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Revenant sur la non-utilisation de l’article 49.3, le Premier ministre a appelé à «engagez leur responsabilité» pour permettre de faire adopter un budget.

Le chef du gouvernement a également a également demandé au directeur de la Sécurité sociale d’évaluer les conséquences d’une absence ou d’un retard sur le budget. En séance publique, Sébastien Lecornu a prévenu que l’absence d’un budget conduirait «à une perte de contrôle total du pilotage de la Sécurité sociale».