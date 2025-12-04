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Liens entre partis politiques et islamisme : qui seront les prochaines personnalités politiques auditionnées ?

Marine Tondelier a été auditionnée ce mardi par la commission d'enquête. [Bertrand GUAY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après avoir reçu Marine Tondelier, la commission d’enquête sur les liens supposés entre les partis politiques et les réseaux islamistes doit auditionner Jean-Luc Mélenchon et le ministre de la Justice Gérald Darmanin ce samedi. 

Les auditions se poursuivent au Palais-Bourbon. Après avoir questionné la patronne des Ecologistes Marine Tondelier mardi, la commission d’enquête sur les liens supposés entre les formations politiques et les réseaux islamistes doit échanger avec d’autres personnalités. 

Initialement convoqué mardi dernier, le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon sera finalement reçu ce samedi à 14h par la commission présidée par le député LR Xavier Breton. Pour rappel, LFI a considéré que cette commission visait implicitement son mouvement. 

Outre l’ancien candidat à la présidentielle, l’actuel ministre de la Justice Gérald Darmanin devrait également être auditionné ce samedi, vers 15h30, sous réserve de confirmation.

Laurent Nuñez déjà auditionné

Contrainte de rendre ses travaux aux alentours du 10 décembre, la commission a déjà auditionné plusieurs responsables politiques, à l’image de Laurent Nuñez, l’actuel ministre de l’Intérieur, mais aussi des chercheurs universitaires et des auteurs d’ouvrages visant La France insoumise. 

Au début de son audition mardi après-midi, Marine Tondelier a accusé cette instance, «par la manière dont elle s'est créée et dont elle choisit et formule ses questions» de «nourrir ce climat de suspicion permanente qui pèse sur un trop grand nombre de nos compatriotes en raison d'une appartenance réelle ou supposée à une religion, en l'occurrence l'islam». 

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Elle l'a également accusée de contribuer à «cette atmosphère» qu'elle «n'hésite pas à qualifier d'islamophobe». «Les questions du terrorisme et de la diffusion de l'idéologie islamiste sont essentielles pour la sécurité de notre pays et pour notre vivre-ensemble», a reconnu la patronne des Écologistes.

PolitiqueIslamismecommission d'enquêteJean-Luc MélenchonGérald Darmanin

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