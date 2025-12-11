«Il faut qu’il devienne maire de Lyon» : Karim Benzema apporte son soutien à Jean-Michel Aulas pour les prochaines municipales

L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema, a apporté ce jeudi son soutien à son ex-président Jean-Michel Aulas, candidat aux élections municipales à Lyon.

Un soutien de taille. A l’occasion d’un entretien accordé à nos confrères de L’Equipe, Karim Benzema a apporté son soutien à Jean-Michel Aulas aux élections municipales de Lyon en mars prochain.

«Il faut qu’il devienne maire de Lyon, parce que c’est sa place», s’est enthousiasmé l’ancien international français. «C’est lui qui va faire avancer les choses, qui va les faire bouger […]. Ça serait excellent pour la ville de Lyon», a clamé l’international français à l’égard de l’ancien président de l’Olympique Lyonnais.

Une figure populaire à Lyon

Pour rappel, Jean-Michel Aulas, âgé de 76 ans, est soutenu par une large coalition du centre et de la droite. Donné grand favori des sondages face au maire écologiste sortant Grégory Doucet, il a vite déclaré vouloir utiliser cette dynamique au niveau métropolitain avec des listes baptisées «Grand cœur lyonnais».

Selon les derniers sondages, l’ancien chef d’entreprise, figure populaire de Lyon, se place en favori. Le 21 novembre dernier, une étude pour Lyon Capitale plaçait la légende de l’Olympique Lyonnais en tête des intentions de vote, avec 47% des voix au premier tour contre Grégory Doucet, et 61% au second.