L'édito d'Eliot Deval : «Historock, un spectacle musical sur l'histoire de France, a été déprogrammé sous la pression d'idéologues zélés»

«Historock, un spectacle musical sur l'histoire de France, a été déprogrammé sous la pression d'idéologues zélés», a lancé Eliot Deval, dans son édito de l'émission L'Heure des Pros Week-End, ce dimanche sur CNEWS. Le journaliste est revenu sur l'annulation du spectacle éducatif musical Historock à Montrouge. Censé retracer l’histoire de France en 10 époques, il a été accusé par des syndicats et élus LFI et PS de propagande réactionnaire d’extrême-droite.