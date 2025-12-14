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L'édito d'Eliot Deval : «Historock, un spectacle musical sur l'histoire de France, a été déprogrammé sous la pression d'idéologues zélés»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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«Historock, un spectacle musical sur l'histoire de France, a été déprogrammé sous la pression d'idéologues zélés», a lancé Eliot Deval, dans son édito de l'émission L'Heure des Pros Week-End, ce dimanche sur CNEWS. Le journaliste est revenu sur l'annulation du spectacle éducatif musical Historock à Montrouge. Censé retracer l’histoire de France en 10 époques, il a été accusé par des syndicats et élus LFI et PS de propagande réactionnaire d’extrême-droite.

FranceMusique

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