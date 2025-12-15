Un nouveau de dermatose cas dans l'Aude, le premier dans ce département

Un nouveau cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été découvert au sein d'un élevage de Pomas, dans l'Aude, le premier foyer dans ce département d'Occitanie, a annoncé lundi la préfecture dans un communiqué.

«Dès confirmation de la maladie ce dimanche, l'unité épidémiologique infectée, composée de dix bovins, a dû être abattue», a précisé la préfecture de l'Aude. Après les Pyrénées-Orientales, l'Ariège, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne, l'Aude est le 5e département d'Occitanie où un foyer de DNC est détecté.

Cette annonce intervient alors que le ministère de l'Agriculture affirme que la situation est «sous contrôle» en France.