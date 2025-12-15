Un nouveau cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été découvert au sein d'un élevage de Pomas, dans l'Aude, le premier foyer dans ce département d'Occitanie, a annoncé lundi la préfecture dans un communiqué.
«Dès confirmation de la maladie ce dimanche, l'unité épidémiologique infectée, composée de dix bovins, a dû être abattue», a précisé la préfecture de l'Aude. Après les Pyrénées-Orientales, l'Ariège, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne, l'Aude est le 5e département d'Occitanie où un foyer de DNC est détecté.
Cette annonce intervient alors que le ministère de l'Agriculture affirme que la situation est «sous contrôle» en France.
A Carbonne, tout près de Toulouse, où Annie Genevard est attendue, notamment à la préfecture pour une "réunion de crise sur la situation sanitaire et la campagne vaccinale", une vingtaine d'agriculteurs ont passé la nuit sur un barrage installé sur l'A64 depuis vendredi.
"On attend d'être reçus et surtout d'être entendus" par la ministre, a déclaré à l'AFP Frédéric Meynard, céréalier, sur le blocage où une affiche proclame "Ici continue le pays de la résistance agricole.
La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a ouvert la porte lundi à une éventuelle suspension de la procédure jusqu'ici en place pour gérer la dermatose nodulaire contagieuse, vivement critiquée par une partie des agriculteurs.
"La discussion est ouverte sur ce point, et je ne veux pas vous donner de réponse catégorique aujourd'hui, parce ce temps de dialogue est indispensable et il faut pouvoir y associer les professionnels", a affirmé la ministre sur France 2, sans préciser si elle évoquait l'abattage systématique des troupeaux affectés.
La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a affirmé lundi sur France 2 que la situation concernant l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse, qui touche les élevages bovins du sud de la France, était "sous contrôle", tandis que la colère des agriculteurs monte contre la gestion de la maladie par le gouvernement.
"Bien sûr, il y a de l'angoisse parce que chacun s'imagine que le virus est à la porte de leur bâtiment d'élevage. Mais non, la situation est contrôlée aujourd'hui", a assuré la ministre qui se rendra dans la journée à Toulouse, pour dialoguer avec des éleveurs et lancer une opération de vaccination du bétail.
Du 29 juin au 13 décembre 2025, 111 foyers de dermatose nodulaire contagieuse ont été détectés en France, selon le ministère de l'Agriculture.
La ministre de l'Agriculture Annie Genevard est attendue à Toulouse ce lundi pour défendre sa gestion de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), critiquée par le monde agricole en colère et la classe politique.
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