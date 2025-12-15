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François Bayrou hospitalisé pour une «grippe très sévère» : ce que l'on sait de l'état de santé de l'ex-Premier ministre

François Bayrou a été pris en charge au centre hospitalier de Pau. [Ludovic MARIN / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
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Âgé de 74 ans, l'ancien Premier ministre François Bayrou a été hospitalisé ce lundi 15 décembre en raison d'une «grippe très sévère», nécessitant un suivi médical de près, a annoncé la mairie de Pau. 

Un virus particulièrement féroce. Atteint d'une grippe «très sévère» depuis une dizaine de jours, le maire de Pau et ancien Premier ministre François Bayrou a été hospitalisé ce lundi. 

La municipalité s'est toutefois voulu rassurante, précisant que l'état de santé de l'élu de 74 ans s'améliore, bien qu'il «nécessite un suivi par les équipes médicales pendant encore quelques jours». «Les médecins ont préféré l’hospitaliser afin d’éviter des complications respiratoires. Mais ça va mieux», a précisé l'entourage de François Bayrou au Parisien.

Le 5 décembre lors d'un forum citoyen à Pau, François Bayrou était déjà malade, selon le quotidien La République des Pyrénées.

Les rendez-vous de la semaine annulés

L'édile devrait rester en convalescence pendant quelques jours, la Ville de Pau précisant que tous les rendez-vous prévus à l'agenda étaient annulés pour la semaine, notamment le conseil municipal de ce lundi et le Conseil communautaire de ce jeudi. 

Sur le même sujet Grippe : qu'est-ce que le «sous-clade K», à l'origine de l'épidémie ? Lire

La grippe circule activement dans le pays depuis plusieurs semaine. Selon son dernier bulletin, en date du 10 décembre, Santé Publique France indiquait que l'épidémie poursuivait son augmentation, touchant toutes les classes d'âge. 

François BayrouGrippe

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