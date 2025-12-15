Serge Blanco, Jean-Michel Aulas, Sofiane Oumiha… Ces personnalités du sport qui s’engagent dans la campagne des municipales

A l’approche des élections municipales de mars prochain, plusieurs figures du sport ont décidé de se lancer en politique, soutenant des candidats ou en se présentant eux-mêmes.

Les sportifs rentrent dans l’arène. A l’occasion des prochaines élections municipales, en mars 2026, plusieurs personnalités sportives ou rattachées au monde du sport ont annoncé leur intention de participer au scrutin à venir. Si certains ont décidé de soutenir une figure politique, d’autres ont décidé de se présenter.

C’est notamment le cas de Jean-Michel Aulas. Ancien président de l’Olympique Lyonnais, l’homme de 76 ans est ainsi candidat à Lyon (Rhône). Celui-ci représente une importante coalition du centre et de la droite, décidée à reprendre la ville au maire écologiste sortant Grégory Doucet.

Jean-Michel Aulas en pole position à Lyon

Dans cette campagne, Jean-Michel Aulas a bénéficié, ce jeudi, de l’appui d’un ancien joueur de l’OL : Karim Benzema. «C’est lui qui va faire avancer les choses, qui va les faire bouger […]. Ça serait excellent pour la ville de Lyon», s’est enthousiasmé l’international français dans un entretien accordé à L’Équipe.

Figure populaire à Lyon, Jean-Michel Aulas se place même en favori. Le 21 novembre dernier, une étude pour Lyon Capitale le plaçait en tête des intentions de vote, avec 47% des voix au premier tour et 61% au second.

Une autre légende du sport français a décidé de se mêler à la prochaine campagne des municipales. Le 4 décembre dernier, l’ancien rugbyman Serge Blanco a annoncé sa candidature à la mairie de Biarritz. Une ville d’adoption pour celui qui a évolué dans le club de la ville, le Biarritz Olympique. Devenu chef d’entreprise, il n’a pas affiché de positionnement politique.

Des soutiens populaires

Les enjeux locaux des prochaines élections municipales ont incité plusieurs sportifs à s’engager. C’est le cas de Sofiane Oumiha. Le boxeur, médaillé d’argent aux Jeux olympiques de 2016 et de 2024 à Paris, a rejoint «l’équipe» de Jean-Luc Moudenc, maire divers droite de Toulouse, candidat à sa réélection.

«Il incarne l’esprit de Toulouse, ville de tous les sports», a déclaré l’élu sur son Instagram, mettant en avant un «homme sportif mais aussi de cœur».

Comme Jean-Michel Aulas à Lyon, un autre ancien président de club de football a décidé de se lancer dans la prochaine campagne. Le 6 octobre dernier, Jean-Pierre Rivière, ancien président de l’OGC Nice pendant 14 ans, annonçait son soutien à Eric Ciotti. Dénonçant «un gestion catastrophique» de la ville des Alpes-Maritimes, le chef d’entreprise pourrait devenir premier adjoint à la mairie de Nice en cas d’élection du président de l’UDR.

La décision de Jean-Pierre Rivère est courageuse. Comme il aime à le rappeler, il ne vient pas de la politique : c’est une force ! Je conduirai une liste de rassemblement et de talents de tous les horizons au service de notre ville. pic.twitter.com/Rzt1YsrW70 — Eric Ciotti (@eciotti) October 6, 2025

Jean-Michel Aulas et Jean-Pierre Rivière ne sont pas les seuls anciens présidents de club à se lancer en politique. Propriétaire de l’Olympique de Marseille dans les années 90, Bernard Tapie a longtemps fait figure d’exemple, remportant plusieurs batailles électorales, pour devenir député ou député européen. Il a également occupé la fonction de ministre de la Ville en 1992. Un temps pressenti, il n’a cependant jamais brigué la mairie de la cité phocéenne.

Des échecs

Dans l’Hérault, Mohamed Altrad, chef d’entreprise et président du club de rugby de Montpellier, s’était également présenté, en 2020. Après avoir obtenu 13% des voix au premier tour, celui-ci a échoué au second, terminant à la troisième position, avec 18% des suffrages.

Malgré leur notoriété, certains anciens sportifs ont aussi raté leurs incursions en politique. C'est le cas du footballeur Vikash Dhorasoo, candidat malheureux aux municipales dans le 18e arrondissement de Paris en 2020, ou de l'ancien joueur de Dax et du XV de France Jean-Pierre Bastiat, qui a échoué à se faire élire à la mairie dacquoise en 2014.

Des sportifs au gouvernement

Au-delà des municipales, plusieurs sportifs se sont engagés en politique. Passés l'un à la suite de l'autre à la tête du ministère des Sports, la karatéka Chantal Jouanno et le judoka David Douillet ont également occupé des mandats de députés, tout comme l'ancien athlète Guy Drut, champion olympique du 110 m haies à Montréal, lui aussi ministre des Sports et maire de Coulommiers. L'escrimeur Jean-François Lamour a aussi été député à Paris puis ministre des Sports.