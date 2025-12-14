Municipales 2026 à Paris : le MoDem se rallie à Rachida Dati, «seule candidate qui rend l’alternance possible»

Pour les municipales 2026 à Paris, Rachida Dati peut à présent compter sur le soutien du MoDem, dont la cheffe de file, Maud Gatel a officiellement annoncé le ralliement.

Un nouvel allié pour Rachida Dati. En campagne pour gagner la mairie de Paris, l’actuel ministre de la Culture peut à présent compter sur le ralliement du MoDem et de sa cheffe de file parisienne Maud Gatel.

Dans un entretien à la Tribune du Dimanche, Maud Gatel, présidente du groupe «MoDem et indépendants» au Conseil de Paris (8 élus) et secrétaire générale du parti de François Bayrou.. a indiqué : «Il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre, et nous nous sommes retrouvés dans les propositions de Rachida Dati».

«Dégradation de l'espace public, fuite des familles, mur budgétaire, dysfonctionnements tragiques à l'Aide sociale à l'enfance... Notre capitale n'est plus administrée. Paris est un joyau. Maire de Paris, Rachida Dati saura lui redonner son éclat», a-t-elle ajouté.

Une convergence entre les projets pour Paris

Maud Gatel fait valoir la «convergence» entre leurs projets. En effet, l'actuelle ministre de la Culture et maire du 7e arrondissement s’est «engagée à reprendre plusieurs des priorités que nous portons» comme «la réduction de la dette pour retrouver les marges de manœuvres nécessaires à l'adaptation de la ville au changement climatique», ou la «fin de l'anarchie dans l'espace public».

Rachida Dati est aux yeux du MoDem «la seule candidate qui rend l'alternance possible», contrairement à Pierre-Yves Bournazel, le candidat du parti Horizons d'Edouard Philippe soutenu par Renaissance.

«C'est encore plus vrai avec la réforme électorale (pour Paris, Lyon et Marseille, adoptée à l'été, NDLR), qui va dorénavant permettre aux Parisiens d'élire directement leur maire», poursuit la responsable du MoDem.

Interrogée sur une éventuelle alliance avec Pierre-Yves Bournazel au second tour, Maud Gatel assure que «Rachida Dati a très clairement dit que la liste du premier tour serait la même que celle du second».

Selon un sondage Ipos pour Le Parisien paru ce samedi, une liste d'alliance de gauche menée par le socialiste Emmanuel Grégoire, soutenue par les Ecologistes et le PCF, arriverait en tête du premier tour le 15 mars 2026 avec 32% des intentions de vote, devant la liste de Rachida Dati soutenue par le MoDem, donnée à 27%.

Pierre-Yves Bournazel est crédité de 14% des intentions de vote, devant l'Insoumise Sophia Chikirou (13%).