Le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 a été définitivement adopté ce soir.
Après un débat exigeant, sans utilisation de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, l’Assemblée nationale a su faire émerger un texte de compromis. Celui-ci freine…
— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 16, 2025
Les retraites de base et minimas sociaux seront revalorisés de 0,9% au 1er janvier, un taux indexé sur l'inflation comme le prévoit la loi, en l'absence de mesure modifiant cette règle dans le budget de la Sécurité sociale pour 2026, définitivement adopté mardi.
L'Assemblée nationale a définitivement adopté mardi la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, premier texte budgétaire validé sans 49.3 depuis l'absence de majorité absolue dans l'hémicycle en 2022.
Le budget de la Sécu, qui contient la suspension de l'emblématique réforme des retraites, a été adopté par 247 contre 232. Une victoire arrachée par le Premier ministre Sébastien Lecornu à force de compromis, notamment avec le Parti socialiste.
L’Assemblée nationale doit voter définitivement ce mardi le projet de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Rejeté au Sénat, le texte est le fruit d’intenses négociations entre les différentes forces politiques.
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