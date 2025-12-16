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En directBudget de la Sécu : les députés adoptent le texte définitivement

L'adoption du budget de la Sécu sans usage de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution constituerait une première grande victoire pour Sébastien Lecornu. [Benoit Tessier / REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le texte du budget de la Sécurité sociale va passer une dernière fois devant l'Assemblée nationale ce mardi. Sauf surprise, les députés devraient adopter le texte. Suivez notre direct.
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Les retraites de base et minimas sociaux seront revalorisés de 0,9% au 1er janvier, un taux indexé sur l'inflation comme le prévoit la loi, en l'absence de mesure modifiant cette règle dans le budget de la Sécurité sociale pour 2026, définitivement adopté mardi.

Alerte
L'Assemblée nationale adopte définitivement le budget de la Sécurité sociale pour 2026

L'Assemblée nationale a définitivement adopté mardi la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, premier texte budgétaire validé sans 49.3 depuis l'absence de majorité absolue dans l'hémicycle en 2022. 

Le budget de la Sécu, qui contient la suspension de l'emblématique réforme des retraites, a été adopté par 247 contre 232. Une victoire arrachée par le Premier ministre Sébastien Lecornu à force de compromis, notamment avec le Parti socialiste.

Les députés vont voter définitivement pour ou contre le projet de financement de la Sécurité sociale

L’Assemblée nationale doit voter définitivement ce mardi le projet de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Rejeté au Sénat, le texte est le fruit d’intenses négociations entre les différentes forces politiques.

Retrouvez notre article ici.

Budget de la SécuSécurité socialePolitiqueFranceAssemblée nationale

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