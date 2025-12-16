Peluches du loup Intermarché : attention, si vous en trouvez à Noël, ce sont des contrefaçons, avertit l'enseigne

Après le succès fulgurant de sa publicité de Noël, Intermarché a alerté les consommateurs face à la prolifération de faux sites proposant des peluches non officielles à l'effigie de son désormais célèbre loup.

Attention aux contrefaçons. Depuis sa première diffusion, le samedi 5 décembre dernier, le personnage du loup «mal-aimé» de la publicité de Noël d'Intermarché est devenu un phénomène mondial, au point que l'enseigne a annoncé la production de peluches à son image.

Mais parce qu'il souhaite une production française, Intermarché a déjà prévenu qu'il ne pourrait pas proposer son loup en peluche pour ce Noël 2025, prenant toutefois «l'engagement» que la peluche pourra être disponible «l'année prochaine au pied du sapin en 2026». Une volonté forte rappelée lundi soir sur France 2 par Thierry Cotillard, patron du distributeur.

Plusieurs sites frauduleux ont déjà saisi l'opportunité pour commercialiser des doudous frauduleux à l'effigie du héros, promettant même des livraisons avant les fêtes. «Ces sites n’ont aucun lien avec Intermarché ni avec le studio ayant créé la publicité et peuvent mener à des transactions malveillantes», a prévenu le distributeur sur ses réseaux sociaux.

Diffusée initialement juste avant l'élection de Miss France sur TF1, la publicité «Unloved» («Mal-aimé» en français), œuvre du studio montpelliérain «Illogic Studios» est rapidement devenue virale, totalisant des centaines millions de vues dans le monde.

Des réflexes à prendre pour éviter les pièges

Dans ce court métrage, le spectateur suit un loup incompris qui comprend qu'en changeant son alimentation, il peut transformer la perception que les autres ont de lui.

En attendant que l'enseigne communique «officiellement, prochainement, lors de la sortie de la peluche du Loup», elle a appelé à la vigilance. Il faut donc se méfier des sites récemment créés ou inconnus, vérifier l'adresse web, et ne pas se fier à un logo ou un nom semblable à la marque officielle.