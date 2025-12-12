Loup «mal-aimé» : devant le succès de sa pub, Intermarché va vendre une peluche à l'effigie de l'animal

Après avoir ému des milliers d’internautes à travers le monde, le loup emblématique de la publicité d'Intermarché sera décliné en peluche, a annoncé le président du distributeur.

Aussitôt demandée, (presque) aussitôt fabriquée. Face au succès de sa publicité des fêtes de Noël, l'enseigne Intermarché a annoncé, ce vendredi 12 décembre, la création de peluches à l'effigie du loup «mal-aimé», héros de la vidéo virale en France et dans le monde entier.

«On travaille avec les équipes achats dessus, on espère l'avoir au plus vite», a déclaré Thierry Cotillard, président du groupe Les Mousquetaires, sur RTL, précisant que «si c'est pas cette année, on sera un peu déçus, mais ce sera pour le sapin de l'année prochaine au moins».

La chaîne souhaiterait que les doudous soient «un peu français», à l'image de l'entreprise «Illogic Studios» qui s'est chargée de l'animation, en se basant sur le concept de l'agence de publicité Romance.

Diffusée pour la première fois juste avant Miss France sur TF1 le samedi 5 décembre, la publicité, intitulée «Unloved» («Mal-aimé» en français), est rapidement devenue populaire, cumulant des millions de vues dans le monde.

Un succès planétaire

Dans ce court métrage émouvant de 2 minutes 30, le spectateur suit un loup incompris qui comprend qu'en changeant son alimentation, il peut transformer la perception que les autres ont de lui. Une métaphore subtile de la mission de longue date d'Intermarché, qui a conclu son spot par : «On a tous une bonne raison de commencer à mieux manger».

Ce conte de Noël moderne est accompagné par la chanson «Le mal-aimé» de Claude François, sorti en 1974.





Le travail «made in France» de la société qui a déjà été nommée aux Oscars, qui a nécessité l'implication de plus de 50 artistes à Montpellier pendant plus de six mois, a été salué partout dans le monde.

Et sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont rapidement demandé des produits dérivés, notamment une peluche à l'effigie du héros pas comme les autres. D'autant que la vidéo débute par une scène en prise de vue réelle mettant justement en avant le jouet.

«Le cadeau de Noël le plus recherché de France», a notamment écrit l'un des internautes, tandis que certains amateurs ont tenté de recréer l'animal.

moi je peux vous la faire votre peluche intermarché 🤭🧶 https://t.co/mWSxfYnNxVpic.twitter.com/u9zsXuykSO — 𝘚𝘩𝘢𝘯𝘢 ♪ ° .⋆°✵.* (@LowkeyyPianist) December 11, 2025

Après sa diffusion sur toutes les chaînes de télévision françaises dès dimanche, l’extrait sera également diffusé à partir du mercredi 17 décembre dans les salles de cinéma en ouverture du film «Zootopie 2».