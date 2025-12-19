Orages : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé trois départements de l'Hexagone en vigilance jaune pour des risques d'orages lors de la journée du vendredi 19 décembre.

Le ciel risque de gronder. Météo-France a placé trois départements du sud du pays en alerte jaune pour des risques d'orages.

Sont concernés par cette alerte : La Lozère, l’Hérault ainsi que le Gard.

© Météo-France

A noter que cette alerte d'orage est accompagnée, pour ces trois départements, d'une vigilance jaune pour un risque de pluie et d'inondations, toujours pour cette journée du vendredi.

Les prévisionnistes préconisent la prudence pour les départements concernés.