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Orages : voici les 31 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Par Hugo Lebrun
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 31 départements en vigilance jaune pour des risques d'orages ce jeudi 28 mai. 

Des éclairs attendus dans le nord-ouest et l'extrême sud-est de l'Hexagone. Trente-et-un départements ont été placés en vigilance jaune «orages» concernant la journée du jeudi 28 mai par Météo-France. 

Sont concernés : les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes, la Charente, la Charente-Maritime, les Côtes-d’Armor, l’Eure, l’Eure-et-Loir, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, l’Oise, l’Orne, Paris, la Sarthe, la Seine-et-Marne, la Seine-Maritime, les Deux-Sèvres, la Somme, la Vendée, la Vienne, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, et le Val-d’Oise.

© Météo-France

La vigilance jaune est mise en place de 13h à 20h par les prévisionnistes de Météo-France.

Sur le même sujet Canicule : voici les 17 départements placés en vigilance orange ce jeudi, Paris et la petite couronne concernés Lire

En plus de cette vigilance jaune, Météo-France a placé 17 départements, dont Paris, en vigilance orange par rapport à la canicule.

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