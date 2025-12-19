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Vague submersion : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
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Météo-France a placé deux départements du sud-ouest de la France en vigilance jaune face aux risques de vagues-submersion pour la journée de ce samedi 20 décembre.

Attention à la houle sur les côtes. Météo-France a décidé de placer deux départements du sud-ouest de l'Hexagone en vigilance jaune «vagues-submersion» pour la journée de ce samedi 20 décembre.

@Météo-France

Comme la veille, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont donc visées par cette alerte. Les prévisionnistes ont toutefois retiré celle-ci pour la Gironde.

Météo-France a d’ailleurs rappelé sur son site internet que les submersions marines pouvaient entraîner «des inondations sévères et rapides du littoral, des ports et des embouchures de fleuves et rivières», d’où l’appel à la prudence aux abords des côtes.

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Pour ce qui est des autres alertes, c’est le sud de la France qui sera en majorité concerné. Le Gard, par exemple, a été signalé en orange pour «pluie-inondation». Six autres départements dont le Gard, seront visés par une vigilance jaune face aux risques de crues. 

MétéoMétéo-FrancealerteMerOcéan

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