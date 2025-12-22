«C'est un budget 2026 militaire, de la guerre, qui est proposé aux Français», lance Fabien Roussel

«C'est un budget 2026 militaire, de la guerre, qui est proposé aux Français», a déploré Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français (PCF). Le Premier ministre Sébastien Lecornu poursuit lundi ses consultations avec les formations politiques, avant un conseil des ministres en fin de journée pour présenter en urgence une loi spéciale destinée à sortir de l'impasse budgétaire.