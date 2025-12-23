CAN 2025 : les rassemblements de supporters sur les Champs-Élysées interdits pendant les phases de groupes

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations a commencé il y a peine deux jours, un arrêté de la préfecture de police de Paris publié ce mardi 23 décembre vient d’interdire tout déplacement de supporters sur les Champs-Élysées, et cela jusqu’à la fin des matches de poules.

Les Champs-Élysées ne vibreront pas au rythme de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Et pour cause : un nouvel arrêté de la préfecture de police de Paris publié ce mardi, interdit tout rassemblement de supporters sur la plus belle avenue du monde. L’interdiction sera effective jusqu’au 1er janvier à 2h du matin, soit après le dernier match des phases de groupe.

Une décision motivée par des impératifs de sécurité et de maintien de l’ordre public. «Il existe un risque sérieux que durant les rencontres de cette compétition, ou à leur issue, des supporters des équipes disputant les matchs se rassemblent dans le secteur des Champs-Élysées et fassent notamment usage d’engins pyrotechniques», a écrit l’institution policière parisienne.

La préfecture de police justifie également cette interdiction par la forte affluence du lieu «particulièrement lors des festivités de fin d’année», mais aussi en rappelant que «les précédentes éditions de cette compétition ont été le cadre de débordements et de troubles à l’ordre public sur les Champs-Élysées et dans leurs environs».

En effet, une dizaine de supporters de la Côte d’Ivoire avaient été interpellés lors de la précédente édition en 2024.

Un arrêté qui en remplace un autre

Cette décision intervient après un premier arrêté, qui lui prohibait les rassemblements pendant toute la durée de la compétition. Ce dernier, publié avant le début de la compétition, a été retiré trois jours plus tard, au lendemain du match d’ouverture entre le Maroc et les Comores, suite à l’invalidation du tribunal administratif, rapporte le Parisien.

Dans ce premier arrêté préfectoral, il était question également d’un plus large périmètre allant des portes Dauphine et Maillot (16e arrondissement) jusqu’au Jardin des Tuileries (1er arrondissement), incluant les bords de Seine, du pont du Carrousel à celui de l’Alma.

La préfecture de police interdisait donc à tout supporter de porter sur lui «tout objet susceptible de constituer une arme» ou encore des «équipements de protection».

Lors de la dernière édition de la CAN, en février 2024, un dispositif comparable avait déjà été mis en place à partir des demi-finales. En revanche, aucune restriction de ce type n’avait été instaurée lors de la Coupe du monde 2022.