Vers une alerte de niveau orange «vagues-submersion» : attention, la Méditerranée sera en proie aux tempêtes ce vendredi

L'institut national de météorologie annonce de fortes pluies voire des tempêtes sur une partie de la côte méditerranéenne, dans les prochains jours. Deux départements voisins, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, pourraient être placés en vigilance orange vagues-submersion, ce vendredi.

Une vigilance rare en Méditerranée. L'Aude et les Pyrénées-Orientales pourraient être placés en vigilance orange pour vagues-submersion, ce vendredi 26 décembre. La région pourrait être en proie à de «fortes vagues», selon Météo-France.

Après les crues d'ampleur majeures survenues dans l'Hérault, les météorologues s'inquiètent des fortes précipitations attendues dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales.

La foudre va s'abattre à Perpignan

En effet, comme le prévoient les analystes, des orages pourraient sévir dès la nuit du 25 au 26 décembre, sur cette partie du littoral méditerranéen. Dans les environs de Perpignan (Pyrénées-Orientales), des phénomènes orageux sont ainsi anticipés.

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La tendance devrait se poursuivre en début de journée, le 26 décembre. L'ensemble des départements concernés par l'alerte déclarée par Météo-France devraient en outre être marqués par des pluies intenses.

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Ces averses et ces tempêtes devraient être responsable de «fortes vagues sur le littoral de l'Aude et des PyrénéesOrientales autour de la mi-journée de vendredi», annonce Météo-France. «Un passage en vigilance "vagues-submersion" de niveau orange n'est pas exclu», écrit donc le prévisionniste national.

«des phénomènes dangereux» annoncés

Selon les spécialistes, le phénomène devrait perdre en ampleur le samedi 27 décembre : «des pluies plus faibles que la veille sont encore présentes une partie de la journée de l'Aude aux PyrénéesAtlantiques avant une atténuation progressive en seconde partie de journée».

Pour les habitants de ces départements, les dégâts pourraient être significatifs. Une alerte orange anticipe en effet «des phénomènes dangereux».

«Sous l’effet des vagues et de la montée des eaux, les jetées, digues, remparts et infrastructures de protection du littoral peuvent être endommagés, se fissurer ou rompre et laisser passer les eaux», écrivent les météorologues de Météo-France.

Ainsi, les digues et les fronts de mer sont des zones particulièrement à risque. Attention : une seule vague peut suffire à emporter un passant. Les galets ou autres objets projetés par les vagues peuvent également blesser les passants.