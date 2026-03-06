Puissance de feu, mission... Quelles sont les capacités du porte-avions Charles-de-Gaulle envoyé en Méditerranée ?

Le président Emmanuel Macron a ordonné le déploiement du porte-avions nucléaire Charles-de-Gaulle en Méditerranée, dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient. Fleuron de la Marine nationale, il doit renforcer la capacité de projection militaire de la France et assurer la protection de ses intérêts.

C'est le symbole de la puissance militaire française. Le porte-avions Charles-de-Gaulle a quitté le port de Malmö le 4 mars dernier, alors qu'il devait initialement participer à un exercice interallié dans le nord de l'Europe, pour entrer en Méditerranée ce vendredi.

Ce déploiement imprévu a été effectué sous l'ordre du président de la République. Sa mission principale sera de surveiller la région, protéger les installations françaises et soutenir les alliés face aux menaces, notamment les missiles et drones attribués à l'Iran.

Le gouvernement a toutefois insisté sur un point : le Charles-de-Gaulle n'a pas vocation à participer à des bombardements contre l'Iran. La France a affirmé maintenir une posture défensive, destinée avant tout à dissuader toute attaque et à protéger ses intérêts dans la région.

Le seul porte-avions nucléaire d'Europe

Mis en service en 2001, le Charles-de-Gaulle est le seul porte-avions à propulsion nucléaire en service en Europe. Long de 261,5 mètres et large de 64 mètres, il peut atteindre une vitesse d'environ 50 km/h, et parcourir jusqu'à 1.000 kilomètres par jour.

Il peut embarquer jusqu'à une quarantaine d'aéronefs, dont 30 Rafale Marine, deux avions de surveillance ou encore deux hélicoptères de secours, et grâce à ses catapultes à vapeur, il peut lancer des jets lourdement armés en quelques secondes, permettant d'intervenir rapidement. Ces derniers peuvent être équipés de missiles de croisière SCALP-EG, de missiles antinavires AM39 Exocet ou encore de missiles air-air MBDA Meteor.

La navire lui-même dispose de systèmes de défense, dont des missiles sol-air Aster 15, des canons de 20 mm et des équipements de guerre électronique.

Le Charles-de-Gaulle peut également compter sur son groupe aéronaval, composé d'un sous-marin nucléaire d'attaque chargé de le défendre, deux frégates de lutte anti-sous-marine, une ou deux frégates de défense anti-aérienne, un bâtiment d'escorte polyvalent ainsi qu'un pétrolier ravitailleur capable d'apporter des vivres pour les marins et du carburant pour les aéronefs.