Crues : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé 8 départements en vigilance jaune pour des risques de crues pour la journée de lundi 19 janvier. Le sud du pays est notamment concerné.

Voici les départements concernés : l'Ardèche, l'Aveyron, la Haute-Corse, la Haute-Garonne, la Lozère, les Pyrénées-Orientales, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Vigicrues prévient que «sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales, les pluies s'intensifient et s'étendent à toute la frange est de ces deux départements au cours de la journée. Les intensités pluvieuses seront de l'ordre de 10 à 15mm/h. Les pluies s'atténuent en soirée. On attend en 24h sur la journée de lundi, des cumuls compris entre 80 et 100mm de manière étendue sur une large frange est des deux départements; on pourra atteindre localement 150mm».

Deux départements ont également été placés en vigilance orange pour des risques de crues ce lundi 19 janvier, à savoir l'Aude et l'Hérault.

Pour retrouver toutes les dernières informations concernant les vigilances météorologiques, rendez-vous ici.