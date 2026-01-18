Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Crues : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 8 départements en vigilance jaune pour des risques de crues pour la journée de lundi 19 janvier. Le sud du pays est notamment concerné.

Prudence. Le prévisionniste Météo-France a placé 8 départements en vigilance jaune pour des risques de crues ce lundi 19 janvier. 

Voici les départements concernés : l'Ardèche, l'Aveyron, la Haute-Corse, la Haute-Garonne, la Lozère, les Pyrénées-Orientales, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

@Météo-France

Vigicrues prévient que «sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales, les pluies s'intensifient et s'étendent à toute la frange est de ces deux départements au cours de la journée. Les intensités pluvieuses seront de l'ordre de 10 à 15mm/h. Les pluies s'atténuent en soirée. On attend en 24h sur la journée de lundi, des cumuls compris entre 80 et 100mm de manière étendue sur une large frange est des deux départements; on pourra atteindre localement 150mm».

Sur le même sujet Météo : températures en baisse, averses généralisées... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ? Lire

Deux départements ont également été placés en vigilance orange pour des risques de crues ce lundi 19 janvier, à savoir l'Aude et l'Hérault. 

Pour retrouver toutes les dernières informations concernant les vigilances météorologiques, rendez-vous ici.

CruesHéraultvigilance météo

À suivre aussi

Crues : voici les 2 départements placés en vigilance orange ce lundi
Crues : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce dimanche
Crues : voici les 9 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités