Crues : voici les 4 départements placés en vigilance orange ce mercredi

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé quatre départements en vigilance orange pour des risques de crues ce mercredi 28 janvier. 

La prudence continue d'être de mise sur la pointe ouest de l’Hexagone après de nombreux jours d'alerte. Ce mercredi, quatre départements ont été placés en vigilance orange crues par Météo-France. Il s’agit du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et des Côtes-d'Armor.

Depuis plusieurs jours, ces départements sont sujets à d’importantes crues. Pour cette journée de mercredi, des inondations sont à prévoir dans le territoire breton. En effet, l'accumulation de la pluie depuis ces derniers jours, sur un sol déjà humide, a engendré des débordements importants dans le nord ouest du pays. 

A noter que des risques d'avalanche sont à prévoir dans le sud est du pays, si bien que trois régions ont été placés en vigilance orange. 

Les prévisionnistes préconisent la prudence pour les départements concernés. 

