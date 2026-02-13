Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

«Les boutiques sont dévalisées» : les prix des mascottes des JO 2026 s'envolent

Tina et Milo se vendent comme des petits pains depuis le début des JO d'hiver. [Stefano RELLANDINI / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors que les Jeux olympiques de Milan-Cortina battent leur plein, les mascottes de ces JO sont un véritable phénomène et se vendent comme des petits pains. 

Tina et Milo, superstars des Jeux. Non, ce ne sont pas les prénoms de deux athlètes français qui font briller la délégation tricolore de l’autre côté des Alpes, mais bien le patronyme des deux mascottes, qui sont devenues presque de véritables célébrités en Italie. 

A l’instar du bonnet phrygien lors des Jeux de Paris 2024, les mascottes, représentant deux hermines, l’une à fourrure blanche nommée Tina, l’autre à fourrure brune nommée Milo, sont l’une des attractions de ces Jeux olympiques d’hiver. 

Selon le média américain «The Athletic», Tina et Milo se «vendent comme des petits pains». «Moins d’une semaine après l’ouverture des JO, les peluches sont en rupture de stock en Italie et sur le site officiel des Jeux. Dès que les boutiques sont réapprovisionnées, elles sont immédiatement dévalisées», ajoute le média. 

Sur la boutique officielle des Jeux de Milan-Cortina, les peluches sont toutes introuvables. Les plus petits modèles sont commercialisés à 15 euros et grimpent jusqu'à 50 euros pour les plus grandes tailles. 

Une idée d’écoliers 

Avant que Tina et Milo ne deviennent des superstars de l’autre côté des Alpes, ces deux mascottes avaient été imaginées par un groupe d’écoliers italiens. Elles ont été par la suite choisies à l’issue d’un vote populaire, et fièrement présentées par les organisateurs comme étant «les premières mascottes représentatives de la Gen Z». 

Sur le même sujet Mascotte des Jeux olympiques d'hiver, cet animal pourrait bientôt disparaître Lire

Les deux hermines, animal proche de la belette et symbole historique par ailleurs de la région Bretagne, sont tellement prisées que «The Athletic» ironisait sur le fait que le meilleur moyen de s’en procurer une était de gagner une médaille d’or, puisque les athlètes en reçoivent une en plus de leur breloque au moment de monter sur le podium. Pas sûr néanmoins que ça soit à la portée de tous…

Jeux olympiquesJO 2026

À suivre aussi

JO 2026 : À Albertville, le «Grand Retour» de la délégation française célébrée devant un public conquis
JO 2026 : pourquoi Renaud Muselier sera-t-il l'un des acteurs principaux de la cérémonie de clôture ?
En directJO 2026 : la flamme a rendu son dernier souffle, l'édition de Milan-Cortina se referme officiellement à Vérone

Ailleurs sur le web

Dernières actualités