«Les boutiques sont dévalisées» : les prix des mascottes des JO 2026 s'envolent

Alors que les Jeux olympiques de Milan-Cortina battent leur plein, les mascottes de ces JO sont un véritable phénomène et se vendent comme des petits pains.

Tina et Milo, superstars des Jeux. Non, ce ne sont pas les prénoms de deux athlètes français qui font briller la délégation tricolore de l’autre côté des Alpes, mais bien le patronyme des deux mascottes, qui sont devenues presque de véritables célébrités en Italie.

A l’instar du bonnet phrygien lors des Jeux de Paris 2024, les mascottes, représentant deux hermines, l’une à fourrure blanche nommée Tina, l’autre à fourrure brune nommée Milo, sont l’une des attractions de ces Jeux olympiques d’hiver.

Selon le média américain «The Athletic», Tina et Milo se «vendent comme des petits pains». «Moins d’une semaine après l’ouverture des JO, les peluches sont en rupture de stock en Italie et sur le site officiel des Jeux. Dès que les boutiques sont réapprovisionnées, elles sont immédiatement dévalisées», ajoute le média.

Sur la boutique officielle des Jeux de Milan-Cortina, les peluches sont toutes introuvables. Les plus petits modèles sont commercialisés à 15 euros et grimpent jusqu'à 50 euros pour les plus grandes tailles.

Une idée d’écoliers

Avant que Tina et Milo ne deviennent des superstars de l’autre côté des Alpes, ces deux mascottes avaient été imaginées par un groupe d’écoliers italiens. Elles ont été par la suite choisies à l’issue d’un vote populaire, et fièrement présentées par les organisateurs comme étant «les premières mascottes représentatives de la Gen Z».

Is Milan Cortina's hottest prize a medal?



To some, it’s actually Tina and Milo, the two mascot stoats representing the Winter Olympic and Paralympic Games.



The stuffed animals are flying off the shelves and the best way to get one may be to win an Olympic medal. Talk about… pic.twitter.com/O2ANEHyS6e — The Athletic (@TheAthletic) February 11, 2026

Les deux hermines, animal proche de la belette et symbole historique par ailleurs de la région Bretagne, sont tellement prisées que «The Athletic» ironisait sur le fait que le meilleur moyen de s’en procurer une était de gagner une médaille d’or, puisque les athlètes en reçoivent une en plus de leur breloque au moment de monter sur le podium. Pas sûr néanmoins que ça soit à la portée de tous…