JO 2026 : pourquoi Renaud Muselier sera-t-il l'un des acteurs principaux de la cérémonie de clôture ?

La cérémonie de clôture des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 ne se limitera pas à refermer quinze jours de compétitions. Elle marquera surtout un moment stratégique avec la passation officielle vers les Jeux olympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 expliquant la présence de Renaud Muselier.

Une présence symbolique. Organisée ce 22 février 2026 dans les Arènes de Vérone, la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Milan-Cortina intégrera la traditionnelle passation de témoin, moment protocolaire durant lequel le drapeau olympique est transmis au futur pays hôte.

Après sa restitution par l'Italie, la présidente du Comité international olympique Kirsty Coventry remettra officiellement ce symbole à la délégation française d'Alpes 2030.

Renaud Muselier, en tant que président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, figurera parmi les représentants appelés à recevoir cet emblème, au côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Fabrice Pannekoucke.

Un rôle institutionnel au cœur des Jeux 2030

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est l'un des piliers territoriaux du projet olympique français, avec des sites, des infrastructures et des enjeux économiques majeurs. En apparaissant lors de cette cérémonie suivie par des centaines de millions de téléspectateurs, Renaud Muselier incarnera la continuité entre Milan-Cortina 2026 et les Alpes françaises 2030.

Cette visibilité internationale permet aussi d'ancrer politiquement et médiatiquement le projet français, dans une phase où la crédibilité organisationnelle est scrutée par le CIO, les partenaires et les futures délégations sportives. Le comité français est en pleine crise, incarnée par les nombreuses défections autour du président Edgar Grospiron.

Diffusée en mondovision, la cérémonie de clôture constitue un rare moment où un responsable politique régional bénéficie d'une exposition globale. Pour Renaud Muselier, ce passage symbolique renforce son rôle de visage institutionnel des Jeux de 2030, au moment précis où la France entrera officiellement dans son cycle olympique.