Mort de Quentin : «L’ultragauche était à la manœuvre», affirme Laurent Nuñez

Laurent Nuñez a réagi à la mort de Quentin, militant nationaliste mortellement agressé à Lyon. Le ministre de l’Intérieur a pointé du doigt «la Jeune Garde», accusant «l'ultragauche» d'être «à la manœuvre».

Une réaction attendue. Ce dimanche 15 février, Laurent Nuñez était l’invité du journal de 20 heures sur France 2. À cette occasion, le ministre de l’Intérieur s’est exprimé sur la mort de Quentin, violemment agressé en marge d’une conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon, et dont le décès a été annoncé samedi.

«L'enquête permettra de confirmer ou pas si c'étaient des militants de la Jeune Garde. Mais les témoignages vont en ce sens, manifestement», a déclaré le locataire de Beauvau. «Manifestement, c’est l’ultragauche qui était à la manœuvre», a-t-il ajouté, pointant du doigt « la Jeune Garde ».

Le contexte et les circonstances de ce drame restent à déterminer. Laurent Nuñez a indiqué que les forces de l’ordre travaillaient «ardemment sous l’autorité du parquet», affirmant que les personnes impliquées sont en cours d’identification.

«C’est un lynchage»

«Il y a évidemment plusieurs personnes. (…) Ce sont deux groupes antagonistes qui se sont affrontés : l’ultradroite et l’ultragauche. À la fin, ça se termine de manière dramatique. Vous avez un jeune homme qui est pris à partie et qui est lynché à terre», a déclaré le ministre de l’Intérieur sur le plateau de France 2. «C'est un lynchage», a-t-il martelé.

La Jeune Garde, groupe antifasciste, est accusée par le collectif Némésis d’être liée à l’agression mortelle de Quentin. Pour l’heure, le parquet n’a pas établi de lien entre cette affaire et le groupe cofondé par le député de La France insoumise, Raphaël Arnault.